На Вьетнамском автосалоне 2022 представлено более 120 моделей

Более 120 моделей будут представлены на Вьетнамском автосалоне 2022, который открылся в Хошимине 26 октября.

В пятидневном мероприятии, организованном совместно Вьетнамской ассоциацией автопроизводителей (VAMA) и Вьетнамской ассоциацией импортеров автомобилей (VIVA), приняли участие представители 14 известных брендов, а именно Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen и Volvo.

Вьетнамский автосалон 2022 также знаменует собой первое участие других транспортных средств от известных брендов в отрасли, включая грузовики, автомобили большой вместимости и электромобили.

Он не только предлагает демонстрационные мероприятия с исключительными продуктами, но также предлагает посетителям интригующие и новые впечатления, а также участие в интерактивных мероприятиях.

Посетителям предлагается возможность испытать синхронизированное технологическое путешествие от регистрации до участия в опросах и играх со сканированием QR-кода, чтобы собрать логотипы брендов и колесо фортуны, чтобы получить подарки. Посетители также могут испытать технологию дополненной реальности, демонстрируя представленные на выставке 3D-модели автомобилей, видеоролики и изображения автомобильных марок на своих смартфонах.

Лоран Жене, представитель VIVA, сказал, что с помощью выставки VAMA, VIVA и производители хотят продемонстрировать свои усилия по доставке высококачественной продукции потребителям и внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности Вьетнама.