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На выставке представлены технологии искусственного интеллекта и цифровые решения в здравоохранении
Вьетнам определил цифровую трансформацию в сфере здравоохранения одним из ключевых направлений Национальной программы цифровой трансформации. Это также соответствует Резолюции № 57-NQ/TW о развитии науки, технологий и инноваций.
Председатель Ассоциации медицинского оборудования города Хошимина Хыа Фу Доан сообщил, что больницы Вьетнама внедряют электронные медицинские карты, телемедицину, искусственный интеллект, большие данные и облачные вычисления для создания интеллектуальных систем здравоохранения.
«Главное отличие цифрового здравоохранения заключается в переходе от модели “лечить пациентов, когда они заболели” к модели “непрерывного мониторинга состояния здоровья”, что позволяет повысить эффективность медицинского обслуживания и активнее вовлекать население в управление собственным здоровьем».
Цифровые технологии играют важную роль в диагностике, лечении, дистанционном мониторинге состояния здоровья и раннем предупреждении рисков для здоровья. Они также помогают больницам повысить эффективность работы и сократить расходы.
Вместе с тем он отметил, что цифровые экосистемы здравоохранения сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие единых стандартов данных, высокие инвестиционные затраты, нехватка специалистов в области медицинских технологий и риски информационной безопасности.
Директор Центра стартапов и инноваций города Хошимина Данг Тхи Луан заявила, что для более широкого и всестороннего внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения медицинским учреждениям необходимо тесно сотрудничать с органами власти, технологическими компаниями и исследователями.