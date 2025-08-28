НОВОСТИ
На выставке достижений страны представлены многочисленные высокотехнологичные продукты
В уличной экспозиции Министерства национальной обороны Viettel также представил военные технологии «Сделано во Вьетнаме, сделано Viettel»: тяжёлую наземную самоходную артиллерию, зенитные орудия, радиолокационные системы противовоздушной обороны и морского наблюдения, многофункциональные дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплексы противодействия БПЛА для ведения современных боевых действий, системы защищённой связи, ракетный комплекс С-125-ВТ и ракетный комплекс «Чыонгшон».
152-мм мобильная самоходная артиллерия, дальнобойная огневая поддержка пехоты и бронетехники; 57-мм зенитная артиллерия защищает важные цели от авиации, ракет и БПЛА, интегрированная с системами управления огнем и средствами радиоэлектронной борьбы.
Многоцелевые БПЛА большой дальности выполняют разведку, целеуказание, ретрансляцию информации и атаку, действуя непрерывно на различных рельефах местности и в сложных метеорологических условиях.
Тактический разведывательно-радиолокационный комплекс БПЛА, разработанный и производимый во Вьетнаме, способен обнаруживать, идентифицировать и подавлять БПЛА, защищая важные районы.
Ракетный комплекс С-125-ВТ, разработанный и модернизированный Viettel, способен уничтожать воздушные средства нападения. Ракетный комплекс «Чыонгшон» является одним из современных вооружений, полностью созданных Viettel. Это береговой ракетный комплекс, способный запускать крылатые противокорабельные ракеты.
Генерал-лейтенант Тао Дык Тханг, председатель и генеральный директор группы Viettel, отметил, что Viettel сосредоточил усилия на реализации стратегических исследовательских программ, участвуя в развитии 9 из 11 национальных стратегических технологий. Это направление тесно связано с выполнением Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Viettel берётся за новые и сложные задачи и решительно настроен достигать результатов, чтобы оправдать доверие Партии, Государства и Армии, а также соответствовать масштабному видению и высоким ожиданиям, закреплённым в исторических резодюциях».
Помимо современных вооружений и военной техники, Viettel представил цифровые технологические продукты, включая базовые станции и чипы 5G, решения для «умного города» и «умного завода», платформы кибербезопасности, цифровизацию городского управления и виртуального помощника.
Выступая на выставке, Viettel подтвердил свои возможности в области научных исследований и производства высокотехнологичной оборонной продукции, освоения ключевых технологий, ряд из которых сопоставимы и приближаются к передовым мировым достижениям, особенно в сфере разработки стратегических вооружений.