НОВОСТИ

На выставке достижений страны представлены многочисленные высокотехнологичные продукты

Группа Viettel представил 50 гражданских и военных технологических продуктов, среди которых многие относятся к стратегически важным направлениям национальной науки и техники, таким как сети телекоммуникаций нового поколения, полупроводниковые чипы, роботы, кибербезопасность и аэрокосмические технологии.
  Группа Viettel представила 50 гражданских и военных технологических продуктов на выставке «80-летний путь Независимости – Свободы – Счастья», проходящей в Национальном выставочном центре с 28 августа по 5 сентября. Фото: ВИА  
28 августа представитель Военно-промышленной и телекоммуникационной группы «Viettel» сообщил, что в Ханое открылась выставка достижений страны, посвящённая 80-летию Августовской революции и Национального дня 2 сентября. Группа Viettel представил 50 гражданских и военных технологических продуктов, среди которых многие относятся к стратегически важным направлениям национальной науки и техники, таким как сети телекоммуникаций нового поколения, полупроводниковые чипы, роботы, кибербезопасность и аэрокосмические технологии.

В уличной экспозиции Министерства национальной обороны Viettel также представил военные технологии «Сделано во Вьетнаме, сделано Viettel»: тяжёлую наземную самоходную артиллерию, зенитные орудия, радиолокационные системы противовоздушной обороны и морского наблюдения, многофункциональные дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплексы противодействия БПЛА для ведения современных боевых действий, системы защищённой связи, ракетный комплекс С-125-ВТ и ракетный комплекс «Чыонгшон».

152-мм мобильная самоходная артиллерия, дальнобойная огневая поддержка пехоты и бронетехники; 57-мм зенитная артиллерия защищает важные цели от авиации, ракет и БПЛА, интегрированная с системами управления огнем и средствами радиоэлектронной борьбы.
Многоцелевые БПЛА большой дальности выполняют разведку, целеуказание, ретрансляцию информации и атаку, действуя непрерывно на различных рельефах местности и в сложных метеорологических условиях.

Тактический разведывательно-радиолокационный комплекс БПЛА, разработанный и производимый во Вьетнаме, способен обнаруживать, идентифицировать и подавлять БПЛА, защищая важные районы.

Ракетный комплекс С-125-ВТ, разработанный и модернизированный Viettel, способен уничтожать воздушные средства нападения. Ракетный комплекс «Чыонгшон» является одним из современных вооружений, полностью созданных Viettel. Это береговой ракетный комплекс, способный запускать крылатые противокорабельные ракеты.

Генерал-лейтенант Тао Дык Тханг, председатель и генеральный директор группы Viettel, отметил, что Viettel сосредоточил усилия на реализации стратегических исследовательских программ, участвуя в развитии 9 из 11 национальных стратегических технологий. Это направление тесно связано с выполнением Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Viettel берётся за новые и сложные задачи и решительно настроен достигать результатов, чтобы оправдать доверие Партии, Государства и Армии, а также соответствовать масштабному видению и высоким ожиданиям, закреплённым в исторических резодюциях».

Помимо современных вооружений и военной техники, Viettel представил цифровые технологические продукты, включая базовые станции и чипы 5G, решения для «умного города» и «умного завода», платформы кибербезопасности, цифровизацию городского управления и виртуального помощника.

Выступая на выставке, Viettel подтвердил свои возможности в области научных исследований и производства высокотехнологичной оборонной продукции, освоения ключевых технологий, ряд из которых сопоставимы и приближаются к передовым мировым достижениям, особенно в сфере разработки стратегических вооружений.

ИЖВ/ВИА

