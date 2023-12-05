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На встрече Horasis Asia в 2023 году обсудились человеческие ресурсы для цифровой трансформации
Учебные заведения должны тесно сотрудничать с предприятиями и организациями, чтобы понять реальные потребности рынка труда, создать практическую среду обучения и поощрять творчество в процессе преподавания. Такой подход поможет Биньзыону сохранить конкурентоспособность и создать рабочую силу, способную внести позитивный вклад в устойчивое развитие местного сообщества и экономики, считают они.
По мнению экспертов, путь цифровой трансформации и инноваций через интеллектуальную модель неизбежен.
Стратегия, построенная на существующем фундаменте из более чем 4 000 проектов с иностранными инвестициями на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и десятков тысяч отечественных предприятий, обеспечивает конкретные средства для достижения четких целей. В результате Биньзыонг стал регионом инноваций и творчества, признанным мировым интеллектуальным сообществом как действительно обоснованный, а не просто брендированный.
В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию экосистемы стартапов, инновациям и четвертой промышленной революции, которую совместно организовали Восточный международный университет (EIU), Asia Pacific Pte. Ltd и корпорация Becamex IDC.
Также утром власти провинции провели пленарный диалог по проекту развития «умного города» Биньзыонга - прорывной стратегической инициативе для местного социально-экономического развития, в котором приняли участие десятки международных экспертов.
Постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Май Хунг Зунг отметил, что спустя восемь лет после запуска проекта Биньзыонг продолжает учиться у многих стран мира, работая по модели «государство - школа - предприятие», уделяя особое внимание четырем основным направлениям - человеческим ресурсам, технологиям, бизнесу и фундаментальным факторам.
Основанная в 2005 году, Horasis Asia Meeting - это международная организация по продвижению инвестиций, призванная объединить инвесторов, представляющих многонациональные группы. Horasis - это сообщество глобальных видений, предоставляющее платформу для поиска глобальных партнеров компаниям из развивающихся и развитых рынков. Помимо Horasis Asia Meeting, Horasis ежегодно проводит Horasis Global Meeting, Horasis China Meeting, Horasis India Meeting и др.