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НОВОСТИ

На встрече Horasis Asia в 2023 году обсудились человеческие ресурсы для цифровой трансформации

Цифровая трансформация, инновации и управление человеческими ресурсами стали центральными темами для обсуждения на встрече Horasis Asia 2023 в южной провинции Биньзыонг 4 декабря. По мнению участников мероприятия, обучение персонала должно быть направлено не только на предоставление краткосрочных знаний и навыков, но и на развитие творческого мышления, стратегического видения и способности решать проблемы. Это поможет работникам не только адаптироваться к современным технологиям, но и быть готовыми к вызовам будущего.

Учебные заведения должны тесно сотрудничать с предприятиями и организациями, чтобы понять реальные потребности рынка труда, создать практическую среду обучения и поощрять творчество в процессе преподавания. Такой подход поможет Биньзыону сохранить конкурентоспособность и создать рабочую силу, способную внести позитивный вклад в устойчивое развитие местного сообщества и экономики, считают они.

По мнению экспертов, путь цифровой трансформации и инноваций через интеллектуальную модель неизбежен.

Стратегия, построенная на существующем фундаменте из более чем 4 000 проектов с иностранными инвестициями на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и десятков тысяч отечественных предприятий, обеспечивает конкретные средства для достижения четких целей. В результате Биньзыонг стал регионом инноваций и творчества, признанным мировым интеллектуальным сообществом как действительно обоснованный, а не просто брендированный.

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия, посвященная развитию экосистемы стартапов, инновациям и четвертой промышленной революции, которую совместно организовали Восточный международный университет (EIU), Asia Pacific Pte. Ltd и корпорация Becamex IDC.

Также утром власти провинции провели пленарный диалог по проекту развития «умного города» Биньзыонга - прорывной стратегической инициативе для местного социально-экономического развития, в котором приняли участие десятки международных экспертов.

Постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Май Хунг Зунг отметил, что спустя восемь лет после запуска проекта Биньзыонг продолжает учиться у многих стран мира, работая по модели «государство - школа - предприятие», уделяя особое внимание четырем основным направлениям - человеческим ресурсам, технологиям, бизнесу и фундаментальным факторам.

Основанная в 2005 году, Horasis Asia Meeting - это международная организация по продвижению инвестиций, призванная объединить инвесторов, представляющих многонациональные группы. Horasis - это сообщество глобальных видений, предоставляющее платформу для поиска глобальных партнеров компаниям из развивающихся и развитых рынков. Помимо Horasis Asia Meeting, Horasis ежегодно проводит Horasis Global Meeting, Horasis China Meeting, Horasis India Meeting и др.

ВИА/ИЖВ

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