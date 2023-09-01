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На внутренних рейсах зафиксированы рекордные показатели бронирования более чем на 70% в связи с празднованием Национального дня
31 августа на рейсах из столицы Ханоя в такие популярные туристические города, как Далат, Куйньон, Хюэ, Фукуок, Кондао и Нячанг, уровень бронирования составлял 73%-97%. Маршрут Ханой-Донгхой был полностью забронирован.
На рейсах из Хошимина по указанным туристическим направлениям в тот же день также было продано более 70% мест.
В то же время на основном маршруте Ханой - Хошимин в течение четырехдневных каникул было продано от 52% до 64% мест. Только на маршрутах Ханой - Дананг и Хошимин - Дананг уровень бронирования на 31 августа и 4 сентября достиг 72%-82%.
В последний день каникул, 4 сентября, на рейсах, возвращающихся из Далата, Куйньона, Нячанга, Фукуока, Туйхоа, Кондао и Донгхоя в Ханой и Хошимин, уровень бронирования превышает 70%.
CAAV также обратилась к соответствующим ведомствам и подразделениям с просьбой принять меры по обеспечению авиационной безопасности в этот период.