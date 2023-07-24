НОВОСТИ
На вебинаре обсуждаются возможности электронной коммерции в Сингапуре, странах региона
Мероприятие стало частью программы продвижения вьетнамских товаров в Сингапур и страны региона, способствующей привлечению иностранных инвестиций в отрасли, связанные с электронной коммерцией, содействию созданию совместных предприятий между двумя странами, а также развитию трансграничных связей в области платежей, транспортировки товаров, логистики и таможни.
Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг отметил, что Сингапур в настоящее время является пятым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 9,1 млрд. долл. США, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении.
Он добавил, что правительство Вьетнама считает электронную коммерцию одной из передовых секторов цифровой экономики. Премьер-министр издал постановление, утверждающее комплексный план развития национальной электронной коммерции на период 2021-2025 гг. с конкретными целями и мерами.
Коммерческий советник Као Суан Тханг, глава Торгового представительства Вьетнама в Сингапуре, посоветовал компаниям следить за тенденциями развития электронной коммерции в Сингапуре, такими как электронная коммерция для смартфонов, прямые трансляции, торговля в социальных сетях, онлайн-платежи и голосовая коммерция.
Руководитель отдела международного сотрудничества iDEA Буй Тхань Ханг рассказал о вьетнамском законодательстве в области электронной коммерции, механизмах содействия развитию электронной коммерции и цифровой экономики во Вьетнаме, а также о целях программы развития электронной коммерции во Вьетнаме до 2025 года.
В мероприятии приняли участие около 280 представителей вьетнамских предприятий и сингапурских партнеров, включая производителей, фермерские хозяйства, торговые компании, поставщиков программного обеспечения и технологических решений, компании по печати и упаковке, оптовые и розничные торговцы, компании по производству одежды и бытовой техники, юридические консультационные фирмы, компании по цифровой трансформации, инвестиционные фирмы, исследовательские институты и бизнес-ассоциации.