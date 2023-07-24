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На вебинаре обсуждаются возможности электронной коммерции в Сингапуре, странах региона

Вебинар, посвященный возможностям электронной торговли в Сингапуре и странах региона для вьетнамских товаров
  Иллюстративное изображение. Фото: Martech  
Вебинар, посвященный возможностям электронной торговли в Сингапуре и странах региона для вьетнамских товаров, был проведен недавно Торговым представительством Вьетнама в Сингапуре, Департаментом рынков Азии и Африки Министерства промышленности и торговли и Агентством электронной торговли и цифровой экономики Вьетнама (iDEA).

Мероприятие стало частью программы продвижения вьетнамских товаров в Сингапур и страны региона, способствующей привлечению иностранных инвестиций в отрасли, связанные с электронной коммерцией, содействию созданию совместных предприятий между двумя странами, а также развитию трансграничных связей в области платежей, транспортировки товаров, логистики и таможни.

Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Сингапуре Май Фыок Зунг отметил, что Сингапур в настоящее время является пятым по величине торговым партнером Вьетнама в АСЕАН. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг 9,1 млрд. долл. США, увеличившись на 11,6% в годовом исчислении.

Он добавил, что правительство Вьетнама считает электронную коммерцию одной из передовых секторов цифровой экономики. Премьер-министр издал постановление, утверждающее комплексный план развития национальной электронной коммерции на период 2021-2025 гг. с конкретными целями и мерами.

Коммерческий советник Као Суан Тханг, глава Торгового представительства Вьетнама в Сингапуре, посоветовал компаниям следить за тенденциями развития электронной коммерции в Сингапуре, такими как электронная коммерция для смартфонов, прямые трансляции, торговля в социальных сетях, онлайн-платежи и голосовая коммерция.

Руководитель отдела международного сотрудничества iDEA Буй Тхань Ханг рассказал о вьетнамском законодательстве в области электронной коммерции, механизмах содействия развитию электронной коммерции и цифровой экономики во Вьетнаме, а также о целях программы развития электронной коммерции во Вьетнаме до 2025 года.

В мероприятии приняли участие около 280 представителей вьетнамских предприятий и сингапурских партнеров, включая производителей, фермерские хозяйства, торговые компании, поставщиков программного обеспечения и технологических решений, компании по печати и упаковке, оптовые и розничные торговцы, компании по производству одежды и бытовой техники, юридические консультационные фирмы, компании по цифровой трансформации, инвестиционные фирмы, исследовательские институты и бизнес-ассоциации.


ВИА/ИЖВ

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