НОВОСТИ
На БКЛ совершили уже 1 млрд поездок с момента полного запуска движения
«БКЛ уже вошла в историю мирового метростроения. Линия, которую построили под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, давно стала одной из самых востребованных в метрополитене, который в этом году отмечает 90-летие. В рабочий день здесь совершают более 1,5 млн поездок. Линия готова и дальше принимать новых пассажиров: на БКЛ создан запас провозной способности на десятилетия вперед», — сообщил Максим Ликсутов, Заместителя Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.