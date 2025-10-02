Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

На БКЛ совершили уже 1 млрд поездок с момента полного запуска движения

БКЛ уже вошла в историю мирового метростроения. Линия, которую построили под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, давно стала одной из самых востребованных в метрополитене
  Станция Воронцовская на БКЛ. Фото: Мэр Москвы  
С момента своего запуска Большая кольцевая линия (БКЛ) стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире и изменила поездки всех жителей и гостей города: Десятки новых маршрутов и пересадок позволяют экономить до 45 мин. в день; Во всем метро стало свободнее. Например, Кольцевая линия разгрузилась до 25%; Во многих районах столицы метро появилось впервые

«БКЛ уже вошла в историю мирового метростроения. Линия, которую построили под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, давно стала одной из самых востребованных в метрополитене, который в этом году отмечает 90-летие. В рабочий день здесь совершают более 1,5 млн поездок. Линия готова и дальше принимать новых пассажиров: на БКЛ создан запас провозной способности на десятилетия вперед», — сообщил Максим Ликсутов, Заместителя Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

