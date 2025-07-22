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НОВОСТИ

На Бачлонгвии — сильный ветер до 10 баллов, порывы до 12, в ряде районов прошли проливные дожди

Под влиянием третьего шторма в особом районе Бахлонгви наблюдались сильные ветры до 10 баллов, с порывами до 12 баллов; в особом районе Кото — до 8 баллов, порывы до 11; в Катба (особый район Катай) — до 6 баллов, порывы до 8.
  Местоположение центра тайфуна №3 на 4 часа утра 22 июля согласно системе мониторинга стихийных бедствий. Фото: ВИА  
Также в Куаонге ветер достигал 9 баллов с порывами до 12, в Байчау — 8 баллов с порывами до 9, в Куангха — 8 баллов, в Тьенйен — 7 баллов с порывами до 9, на станции Тхайбинь — 7 баллов с порывами до 8, в Монгкай — 6 баллов с порывами до 9, в Фулиен — 6 баллов с порывами до 8…

В районах северной дельты и прибрежных провинциях Северного Вьетнама, в Тханьхоа и Нгеан наблюдаются умеренные и сильные дожди, местами очень сильные, с осадками 50–100 мм, в отдельных местах — более 130 мм.

По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов, в 4:00 утра 22 июля эпицентр шторма находился приблизительно на широте 20,5° северной и долготе 107,2° восточной, примерно в 140 км от Куангнина, 70 км от Хайфона, 80 км от Хынгйена и 100 км от Ниньбиня.

Максимальная скорость ветра вблизи центра шторма достигает 9–10 баллов (75–102 км/ч), порывы до 13 баллов; шторм продолжает двигаться в западно-юго-западном направлении со скоростью около 15 км/ч.

К 16:00 22 июля шторм будет перемещаться по суше от Хайфона до Тханьхоа в том же направлении со скоростью 10–15 км/ч, с возможным усилением. Максимальная сила ветра ожидается на уровне 8 баллов с порывами до 10. В зону воздействия попадают северная часть залива Бакбо, прибрежные воды и прибрежные территории провинций от Куангнина до Тханьхоа. Уровень стихийной угрозы: третий.

К 4:00 утра 23 июля шторм продолжит движение на запад-юго-запад в сторону вьетнамо-лаосской границы со скоростью 10–15 км/ч. Скорость ветра снизится ниже 6 баллов.

Из-за воздействия шторма в северной части залива Бакбо (включая особые районы Бахлонгвий, Кото, Вандон, Катай и остров Хонзяу) ожидается ветер 7–8 баллов, вблизи центра шторма — 9–10 баллов с порывами до 13 баллов; высота волн 2–4 м, в центре шторма — 3–5 м, море будет сильно штормить.

В южной части залива Бакбо (включая остров Хонгнгу) ветер достигнет 6–7 баллов, вблизи центра шторма — до 8 баллов с порывами до 11 баллов; высота волн 2–4 м, штормовое море.

Под влиянием шторма в прибрежной зоне от Хынгйена до Куангнина ожидается подъём уровня воды на 0,5–1,0 м. Уровень воды в Балате (Хынгйен) составит 2,4–2,6 м, в Хонзяу (Хайфон) — 3,9–4,1 м, в Куаонге (Куангнинь) — 4,6–5 м, в Тракхо (Куангнинь) — 3,6–4 м. Существует высокий риск подтоплений и наводнений в прибрежных и устьевых районах в полдень и после обеда 22 июля.

ИЖВ/ВИА

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