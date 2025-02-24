На автомобильном рынке Вьетнама наблюдается активный переход на «зеленые» автомобили

По данным отдела исследований рынка Oto.com.vn, дочерней компании Nextgen Vietnam JSC, в предыдущие годы «зеленые» автомобили занимали лишь небольшую часть вьетнамского авторынка. Однако в 2024 году этот сегмент достиг объема продаж в 97 000 автомобилей, включая 87 000 электромобилей от VinFast, 5 350 гибридных автомобилей от Toyota, 2 515 гибридных автомобилей от Suzuki и 1 905 гибридных автомобилей от Honda.

Эти продажи составляют более 22% от всех проданных новых пассажирских автомобилей, что свидетельствует о растущем предпочтении вьетнамских потребителей к экологически чистым автомобилям.

Наряду с политикой поддержки инфраструктуры и стимулами со стороны автопроизводителей, вьетнамский автомобильный рынок вступает в важную фазу трансформации, нацеленной на более устойчивое будущее.

Рост популярности экологичных автомобилей будет обусловлен налоговыми льготами для EV, расширением сети зарядных станций, а также усилиями таких автопроизводителей, как VinFast, Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki, по постоянному выпуску новых моделей по более конкурентоспособным ценам.

В частности, принятое Вьетнамом на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году стимулирует политику, поощряющую использование электромобилей, сокращение выбросов и значительные инвестиции в инфраструктуру зарядки по всей стране.

Наряду с этим, растущая экологическая сознательность и более низкие эксплуатационные расходы EV будут продолжать привлекать потребителей, помогая «зеленым» автомобилям постепенно стать доминирующим трендом на рынке.