Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Начните свое счастливое путешествие в начале 2023 года с авиабилетами от Vietjet со скидкой до 90%

Всех пассажиров ждут рейсы Vietjet, полные улыбок и весенней радости, с современным авиафлотом, дружелюбными и профессиональными бортпроводниками, высококачественными и стильными продуктами и услугами
  Самолет Vietjet. Фото: Vietjet  
Начиная с весны 2023 г. и радостно приветствуя новые рейсы в Австралию, Казахстан, Гонконг и т. д. Vietjet приглашает путешественников начать свое счастливое путешествие на красном самолете с привлекательными скидками до 90% и бесплатным электронным ваучером на 100.000 донгов с 1 февраля по 15 марта 2023 года. Получите предложение на сайте www.vietjetair.com, чтобы свободно открыть для себя Вьетнам и весь мир, начав новый год, полный любви, с позитивным вдохновением для полетов под девизом «Нет границ, летим ради любви!»

Соответственно, Vietjet предлагает пассажирам скидки до 90% (*) с 1 по 3 февраля 2023 года при бронировании билетов и применении кода «FLYFORLOVE» на официальном сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air. Период полета с 16 февраля по 16 мая 2023 года для всех внутренних и международных рейсов, включая в Австралию, Индию, Казахстан, Республику Корею, Японию, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Индонезию (Бали) и т. д. В частности, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub пассажиры могут получить бесплатную комиссию за оплату.

Кроме того, с 1 февраля по 15 марта 2023 года тысячи электронных ваучеров на сумму 100.000 донгов (**) будут выданы всем пассажирам при бронировании билетов и успешной оплате с помощью Vietjet SkyClub. В то же время, в этот сезон любви Vietjet также запускает множество интересных мероприятий на фан-странице www.facebook.com/vietjetvietnam, приглашая всех пассажиров выиграть бесплатные авиабилеты.

Всех пассажиров ждут рейсы Vietjet, полные улыбок и весенней радости, с современным авиафлотом, дружелюбными и профессиональными бортпроводниками, высококачественными и стильными продуктами и услугами, вкусными органическими свежими и горячими блюдами, а также множеством культурных и художественных мероприятий на высоте 10.000 м над уровнем моря.

(*) Без учета налогов, сборов и праздничных дней.

(**) Правила и условия оглашены на сайте evoucher.vietjetair.com.

ВИА/ИЖВ

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