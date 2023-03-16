Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Начато расследование в отношении бывшего сотрудника посольства Вьетнама в Малайзии

Следственное агентство при Министерстве общественной безопасности 15 марта официально начало расследование в отношении бывшего сотрудника посольства Вьетнама в Малайзии и 8 других лиц по подозрению в правонарушениях, связанных с репатриационными рейсами во время пандемии COVID-19. Это последний шаг в расследовании дела о «даче взяток, посредничестве в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей и мошенничестве с соответствующими активами» в Министерстве иностранных дел, а также в Ханое и других провинциях и городах.

Соответственно, Данг Минь Фыонгу (1985 года рождения, бывшему сотруднику посольства Вьетнама в Малайзии) было запрещено покидать свое место жительства, и милиция провела обыск в ее доме. Ей было предъявлено обвинение в «злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей» в соответствии со статьей 356 Уголовного кодекса.

Милиция также решила провести расследование и обыск по месту жительства и работы 7 директоров различных компаний. Из всех подозреваемых 1 был помещен под стражу временного содержания. Их обвинили в «даче взяток» по статье 364 Уголовного кодекса.

Тем временем одному фрилансеру было предъявлено обвинение в «посредничестве при получении взяток» по статье 365 Уголовного кодекса.

Эти решения были одобрены Верховной народной прокуратурой.

На правительственной пресс-конференции 2 февраля генерал-лейтенант То Ан Со, представитель Министерства общественной безопасности, сообщил, что милиция начала расследование в отношении 41 человека и конфисковала 80 млрд. донгов (почти 3,4 млн. долл. США), предположительно причастных к правонарушениям, связанным с репатриационными рейсами во время пандемии COVID-19.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

По данным Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли) со ссылкой на данные Европейского статистического агентства, в 2022 году Испания импортировала с мирового рынка 376,45 тыс. тонн кофе на сумму 1,37 млрд. евро (эквивалентно 1,46 млрд. долл. США), что на 11% больше по объему и на 47,5% по стоимости по сравнению с 2021 годом.
ПОДРОБНЕЕ

Top