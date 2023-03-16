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Начато расследование в отношении бывшего сотрудника посольства Вьетнама в Малайзии
Соответственно, Данг Минь Фыонгу (1985 года рождения, бывшему сотруднику посольства Вьетнама в Малайзии) было запрещено покидать свое место жительства, и милиция провела обыск в ее доме. Ей было предъявлено обвинение в «злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей» в соответствии со статьей 356 Уголовного кодекса.
Милиция также решила провести расследование и обыск по месту жительства и работы 7 директоров различных компаний. Из всех подозреваемых 1 был помещен под стражу временного содержания. Их обвинили в «даче взяток» по статье 364 Уголовного кодекса.
Тем временем одному фрилансеру было предъявлено обвинение в «посредничестве при получении взяток» по статье 365 Уголовного кодекса.
Эти решения были одобрены Верховной народной прокуратурой.
На правительственной пресс-конференции 2 февраля генерал-лейтенант То Ан Со, представитель Министерства общественной безопасности, сообщил, что милиция начала расследование в отношении 41 человека и конфисковала 80 млрд. донгов (почти 3,4 млн. долл. США), предположительно причастных к правонарушениям, связанным с репатриационными рейсами во время пандемии COVID-19.