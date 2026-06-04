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Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин находится с официальным визитом во Вьетнаме
После церемонии встречи стороны провели переговоры. Генерал армии Нгуен Тан Кыонг подчеркнул, что визит генерала армии Ромео Браунера-младшего проходит в условиях, когда две страны недавно повысили уровень отношений до уровня Укреплённого стратегического партнёрства, а министры национальной обороны двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве в области обороны. Это свидетельствует об активном и инициативном подходе армий двух стран к реализации общего понимания, достигнутого руководителями высокого уровня Вьетнама и Филиппин по вопросам военного и оборонного сотрудничества, а также является практическим вкладом в празднование 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Филиппинами (12 июля 1976 года — 12 июля 2026 года).
Выразив удовлетворение положительными результатами и всё более глубоким развитием сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, оборонно-безопасностной, торгово-экономической сферах, в области народных обменов, а также координации и взаимной поддержки на многосторонних форумах, генерал армии Нгуен Тан Кыонг поздравил Филиппины с успешным проведением ряда важных мероприятий в качестве председателя АСЕАН в 2026 году. Вьетнам высоко оценивает вклад Филиппин в укрепление центральной роли и единства АСЕАН, успешное выполнение обязанностей сопредседателя Экспертной рабочей группы ADMM+ по морской безопасности в цикле 2024–2027 годов и выражает поддержку и уверенность в том, что Филиппины достойно справятся со своей ответственной миссией.
Начальник Генерального штаба ВНА высоко оценил результаты военного и оборонного сотрудничества между двумя странами за прошедшее время. Среди наиболее заметных достижений — активный обмен делегациями, поддержание контактов на высоком и других уровнях, эффективное функционирование ежегодных механизмов сотрудничества, расширение взаимодействия между видами и родами войск, а также практические результаты в области подготовки кадров, обмена между стратегическими исследовательскими учреждениями, сотрудничества в оборонной промышленности, тыловом обеспечении, военной медицине, поисково-спасательной деятельности и других направлениях. Кроме того, стороны тесно координируют действия и оказывают взаимную поддержку в рамках форумов и многосторонних механизмов под эгидой АСЕАН, а также на международных мероприятиях, организуемых каждой из сторон.
Обсуждая перспективы дальнейшего сотрудничества, стороны договорились продолжать укреплять доверительное, всеобъемлющее и практическое взаимодействие, а также совместно содействовать эффективной реализации недавно подписанного Меморандума о сотрудничестве в области обороны между министерствами национальной обороны двух стран.
В центре внимания будут находиться следующие направления: обмен делегациями, встречи и контакты на высоком и других уровнях; поддержание эффективности двусторонних механизмов сотрудничества, прежде всего Диалога по оборонной политике и консультаций между видами и родами войск; взаимодействие между воинскими формированиями; обмен молодыми офицерами и профессиональным опытом; оперативная координация действий по урегулированию инцидентов на море; сотрудничество в подготовке трудовых ресурсов, оборонной промышленности, тыловом обеспечении, военной медицине, поисково-спасательной деятельности, кибербезопасности, а также эффективное участие в миротворческих миссиях ООН; развитие связей между стратегическими исследовательскими учреждениями; проведение активных консультаций и взаимная поддержка в целях сохранения общей позиции АСЕАН по вопросам региональной и международной безопасности.
Генерал армии Нгуен Тан Кыонг пригласил Министерство национальной обороны Филиппин продолжить направление офицеров во Вьетнам для обучения на курсах вьетнамского языка и Международных курсах для должностных лиц оборонного ведомства; приветствовал обмен делегациями академий и военных учебных заведений для проведения ознакомительных и исследовательских поездок; одновременно выразил надежду на поддержку со стороны Вооружённых сил Филиппин в обучении английскому языку офицеров ВНА.
В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной обстановки, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Начальник Генерального штаба ВНА подтвердил, что Вьетнам неизменно придерживается независимой и самостоятельной внешней политики, курса на многосторонность и диверсификацию международных связей, является другом, надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества, а также последовательно реализует оборонную политику "четырёх нет".
Касаясь ситуации в Восточном море, генерал армии Нгуен Тан Кыонг подчеркнул, что позиция Вьетнама заключается в урегулировании всех разногласий исключительно мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, полном и эффективном выполнении Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также скорейшем завершении переговоров и подписании действенного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву.
Пользуясь случаем, генерал армии Нгуен Тан Кыонг пригласил генерала армии Ромео Браунера-младшего и делегацию высокого уровня Вооружённых сил Филиппин посетить Вьетнам для участия в Третьей Вьетнамской международной оборонной выставке, проведение которой запланировано на декабрь 2026 года в Ханое. Он также приветствовал участие предприятий оборонной промышленности Филиппин в демонстрации своей продукции на выставке, что будет способствовать её общему успеху.
Генерал армии Ромео Браунер-младший выразил удовлетворение официальным визитом во Вьетнам и подчеркнул, что он является продолжением положительных результатов недавнего государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама на Филиппины, а также военных и оборонных мероприятий АСЕАН, организованных Филиппинами в 2026 году в качестве председателя объединения.
Генерал армии Ромео Браунер-младший подтвердил большое значение, которое Филиппины придают оборонному сотрудничеству с Вьетнамом, и заявил о готовности приложить максимум усилий для дальнейшего продвижения взаимодействия между двумя странами в этой сфере, способствуя укреплению безопасности и процветания региона.