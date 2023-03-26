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НОВОСТИ

Начался Ханойский туристический фестиваль 2023 года

24 марта на пешеходных улицах вокруг озера Хоанкием в центре столицы открылся Ханойский фестиваль туризма 2023 года. На фестивале представлены 150 стендов, представляющих 14 городов и провинций, а также 100 туристических фирм и 12 районов Ханоя.

В этом году в рамках фестиваля пройдут различные мероприятия, в том числе конференция по развитию продуктов культурно-исторического туризма, семейные поездки в Императорскую цитадель Тханглонг и деревню гончарных ремесел Батчанг, а также культурные и художественные мероприятия.

Участники также имеют возможность познакомиться с типичными туристическими продуктами столицы.

Заместитель председателя Народного комитета города Нгуен Мань Куен сказал, что фестиваль, посвященный теме «Соединение наследий для развития туризма», направлен на то, чтобы продвигать деятельность по обмену, чтить и соединять наследия, разрабатывать туристические продукты, тем самым привлекая внутренних и иностранных туристов в столицу Ханоя и связанные с ней районы.

Он сказал, что в этом году Ханой планирует принять 22 миллиона туристов, что на 17,6% больше в годовом исчислении, заработав 77 триллионов донгов (3,27 миллиарда долларов США), что на 28,2% больше.

С этой целью местные власти, туристические фирмы и поставщики туристических услуг должны изменить свое мышление и реформировать методы, чтобы ускорить восстановление туризма и стимулировать его рост, подчеркнул он.

На фестивале, который продлится до 26 марта, туристические и авиационные компании также предлагают привлекательные рекламные программы

ИЖВ/ВИА

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