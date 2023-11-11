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НОВОСТИ

Начался Месячник действий по обеспечению гендерного равенства 2023

10 ноября Министерство труда, инвалидов войны и социального обеспечения (MoLISA) совместно с представительством ООН во Вьетнаме и национальной авиакомпанией Vietnam Airlines объявили о начале национального месячника действий по обеспечению гендерного равенства
  Делегаты объявили о начале национального месячника действий по обеспечению гендерного равенства и предотвращению гендерного насилия и реагированию на него. Фото: Vietnam+  
Министр MoLISA Дао Нгок Зунг подтвердил обязательства Вьетнама по обеспечению гендерного равенства в целом и расширению прав и возможностей женщин в частности, а также подчеркнул важную роль коммуникаций в обеспечении гендерного равенства.

Что касается решения проблемы гендерного неравенства во Вьетнаме, министр подчеркнул, что в дополнение к законам, политике и программам, направленным на обеспечение социального благополучия, коммуникация определяется как наиболее важная задача и решение для повышения осведомленности, изменения поведения, содействия устранению предрассудков и продвижения к достижению реального гендерного равенства.

Полин Тамезис, постоянный координатор ООН во Вьетнаме, отметила, что пандемия COVID-19, изменение климата, стихийные бедствия, войны и конфликты усиливают гендерное насилие и усугубляют экономические трудности домохозяйств.

Чтобы минимизировать их воздействие, необходимо инвестировать в профилактическую работу, поскольку она не только помогает женщинам, детям и семьям, но и делает национальную экономику более здоровой и устойчивой.

Месячник действий проводится ежегодно с 15 ноября по 15 декабря с 2016 года. На сегодняшний день более 10 млн. человек получили доступ к сообщениям программы, что способствовало повышению их осведомленности в вопросах гендерного равенства, профилактики и реагирования на гендерное насилие.

На мероприятии авиакомпания Vietnam Airlines и представительство ООН во Вьетнаме подписали обязательство участвовать в реализации Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEPs).

ИЖВ/ВИА

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