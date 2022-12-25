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Начало 12 составных проектов скоростной автомагистрали Север-Юг начнется 1 января
Церемония закладки фундамента пройдет в провинциях Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Куангнгай, Фу-йен, Биньдинь, Кханьхоа, Хаужанг и Камау.
Второй этап проекта скоростной автомагистрали состоит из 12 составных проектов общей протяженностью 723,7 км, из которых участок Хатинь-Куангчи составляет 260,9 км, Куангнгай-Нячанг - 352,1 км и Кантхо-Камау - 110,9 км.
Общий объем инвестиций первоначально оценивается почти в 147 трлн донгов (6,23 млрд долларов США).