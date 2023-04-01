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Начало Года Вьетнама и Италии по случаю 50-летия установления дипломатических отношений
В настоящее время Италия является одним из ведущих экономических партнеров Вьетнама в Европе, а Вьетнам стал крупнейшим торговым партнером Италии в АСЕАН, добавила Ле Тхи Тху Ханг.
Между тем заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Мария Триподи подтвердила, что для Италии Вьетнам является важным собеседником и важным партнером для обеспечения баланса и экономического развития в Индо-Тихоокеанском регионе.
Она выразила уверенность, что дружба и солидарность будут и впредь формировать прочную основу для будущего двух стран.
В этом году в честь годовщины будет проведен широкий спектр мероприятий, в том числе День вьетнамского кино на Азиатском кинофестивале, показ мод в Болонье/Неаполе, семинар о ситуации и перспективах Вьетнама в Милане, а также фотовыставка о солидарности и отношениях двух народов.