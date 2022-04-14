Báo Ảnh Việt Nam

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Началось 10-е заседание Постоянного комитета НС

Утром 14 апреля в Доме Национального Собрания (НС) Постоянный комитет НС открыл 10-е заседание под председательством Председателя НС Выонг Динь Хюэ, а заместители председателя НС по очереди руководили содержанием заседания.
    Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил со вступительной речью. (Фото: ВИА)  

На этом заседании Постоянный комитет НС прокомментирует многие важные вопросы, большая часть которых касается подготовки к 3-й сессии НС 15-го созыва, открытие которой ожидается 23 мая.

По словам Выонг Динь Хюэ, по законотворческой работе Постоянный комитет НС будет давать заключения по законопроектам: Закону о нефти и газе (с поправками), Закону о предупреждении и борьбе с насилием в семье (с поправками), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах, Закона об инспекции (с изменениями), Закона о медицинском лечении (с изменениями).

По социально-экономическим вопросам Выонг Динь Хюэ сказал: На этом заседании Постоянный комитет НС также прокомментирует отчет Правительства об итогах выполнения Постановления НС о пилотном урегулировании безнадежных долгов кредитных организаций.

Постоянный комитет НС прокомментирует проект Постановления НС о конкретных механизмах и политике развития провинции Кханьхоа.

Заседание рассчитано на 7,5 рабочих дней (с 14 по 26 апреля).


ВИА

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