Началось 10-е заседание Постоянного комитета НС

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ выступил со вступительной речью. (Фото: ВИА)

На этом заседании Постоянный комитет НС прокомментирует многие важные вопросы, большая часть которых касается подготовки к 3-й сессии НС 15-го созыва, открытие которой ожидается 23 мая.

По словам Выонг Динь Хюэ, по законотворческой работе Постоянный комитет НС будет давать заключения по законопроектам: Закону о нефти и газе (с поправками), Закону о предупреждении и борьбе с насилием в семье (с поправками), Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о радиочастотах, Закона об инспекции (с изменениями), Закона о медицинском лечении (с изменениями).

По социально-экономическим вопросам Выонг Динь Хюэ сказал: На этом заседании Постоянный комитет НС также прокомментирует отчет Правительства об итогах выполнения Постановления НС о пилотном урегулировании безнадежных долгов кредитных организаций.

Постоянный комитет НС прокомментирует проект Постановления НС о конкретных механизмах и политике развития провинции Кханьхоа.

Заседание рассчитано на 7,5 рабочих дней (с 14 по 26 апреля).



