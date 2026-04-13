Началось строительство высокоскоростной железной дороги Ханой - Куангнинь

Премьер-министр Ле Минь Хынг (третий слева) и делегаты нажимают символическую кнопку, давая старт проекту. Фото: ВИА.

На церемонии также присутствовали бывшие руководители Партии и Государства, а также представители центральных министерств, ведомств и местных властей.

Проект с общим объемом инвестиций свыше 147 трлн вьетнамских донгов (около 5,6 млрд долларов США), не включая расходы на расчистку территории, реализуется компанией VinSpeed - дочерним предприятием корпорации Vingroup.

Железная дорога, завершение строительства которой намечено на конец 2028 года, протянется на 120,2 км и пройдет через Ханой, Бакнинь, Хайфон и Куангнинь. После ввода в эксплуатацию она, как ожидается, сократит время в пути между Ханоем и Куангнинем в 5–7 раз - примерно до 23 минут.

Линия спроектирована как полностью электрифицированная двухпутная магистраль со стандартной колеей 1435 мм. Она будет рассчитана на максимальную скорость до 350 км/ч, при этом на участке в пределах Ханоя скорость будет ограничена 120 км/ч. Маршрут начнется от станции Колоа в Ханое и завершится на станции Халонг в Куангнине, с промежуточными остановками на станциях Зябинь (Бакнинь), Ниньса (Хайфон) и Йенты (Куангнинь). Депо будет размещено в конечном пункте Халонг.

В рамках проекта планируется использовать высокоскоростные поезда новейшего поколения, а также современные системы сигнализации и связи, поставляемые германской компанией Siemens Mobility, которая в процессе эксплуатации будет поэтапно передавать технологии компании VinSpeed.

Выступая на церемонии, генеральный директор Siemens Mobility Михаэль Петер подтвердил, что компания поставит проверенные мировой практикой технологии высокоскоростных железных дорог, отличающиеся высокой эффективностью и безопасностью. Он также заявил о готовности к долгосрочному сотрудничеству с корпорацией Vingroup, включая углубленную передачу технологий, совместную сборку и техническое обслуживание, с целью формирования во Вьетнаме новой экосистемы высокоскоростных железных дорог.

Буи Ван Кханг, заместитель секретаря партийного комитета провинции Куангнинь, председатель Народного комитета провинции, охарактеризовал этот проект как «мегапроект», с которым связаны большие ожидания. По его словам, он отражает не только высокий потенциал и твердую приверженность инвестора, но и все более значимую роль частного сектора в развитии ключевой инфраструктуры страны.

Чиновник подчеркнул, что Куангнинь намерена тесно взаимодействовать с центральными министерствами и инвестором на протяжении всей реализации проекта, уделяя особое внимание оперативному решению возникающих вопросов, обеспечению расчистки территории, переселения жителей и всех необходимых условий для своевременного завершения проекта с соблюдением самых высоких стандартов качества.

Он добавил, что как первая во Вьетнаме межрегиональная высокоскоростная железнодорожная линия, эта магистраль, как ожидается, придаст мощный импульс развитию ключевого экономического региона Севера, ознаменует новый этап ускоренного роста и будет способствовать реализации стремления страны к повышению национальной конкурентоспособности.

Нгуен Вьет Куанг, заместитель председателя и генеральный директор корпорации Vingroup, заявил, что начало строительства этого проекта подчеркивает решимость группы вносить вклад в развитие инфраструктуры и поэтапно формировать современную транспортную систему, соответствующую международным стандартам, тем самым содействуя социально-экономическому росту и повышению качества жизни./.