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Началось заседание НС с вопросами и ответами по финансам и иностранным делам
Утром под руководством заместителя председателя НС Нгуен Дык Кхая депутаты НС зададут министру финансов вопросы, касающиеся управления и надзора за страховой деятельностью и услугами, особенно в секторе страхования жизни; процедур оценки и лицензирования компаний, предоставляющих финансовые услуги; исполнения законов, касающихся лотерей, пари, казино и электронных игр с призами; таможенных процедур и надзора; борьбы с контрабандой и незаконными трансграничными перевозками товаров; управления и определения цен на товары и услуги по государственным расценкам.
Во второй половине дня под руководством заместителя председателя НС Нгуен Кхак Динь заседание переключится на вопросы, находящиеся в ведении Министерства иностранных дел.
Вопросы, которые зададут законодатели, будут охватывать широкий спектр, включая стратегии защиты вьетнамских граждан за рубежом, борьбу с правовыми нарушениями, совершаемыми как вьетнамскими гражданами за рубежом, так и иностранными гражданами на территории Вьетнама, защиту законных прав и интересов вьетнамских рыбаков; состояние реализации двусторонних и многосторонних соглашений, с особым акцентом на меры по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества; механизмы поддержки расширения экспортных рынков Вьетнама и помощь вьетнамским фирмам в предотвращении мошенничества; продвижение туристической отрасли Вьетнама в мире, включая освобождение от виз иностранных туристов; инициативы по борьбе с коррупцией и другими негативными практиками в дипломатической деятельности и др.
В ходе заседания несколько членов правительства дадут подробные разъяснения и пояснения по вопросам, поднятым депутатами НС.