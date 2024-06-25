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Началась Неделя аозай в Хюэ 2024
Программа, которая продлится до 30 июня, включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как выставка изобразительного искусства, демонстрация портняжного мастерства ремесленников из трех регионов, паломничество к могиле Нгуен Фук Кхоата, который «зародил» аозай, презентация книги о пятислойном аозай, семинар по стандартизации традиционного костюма, конкурс на лучший дизайн аозай с использованием 12 зодиакальных мотивов, а также велопробег в защиту окружающей среды.
Ожидается, что мероприятия будут проводиться в учреждениях, подразделениях и школах по всей провинции.
Нгуен Фонг, представитель швейной ассоциации Хюэ, сказал, что город Хюэ не только известен как родина пятислойного аозай, но и славится своим традиционным ремеслом изготовления традиционного костюма.