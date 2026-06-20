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Национальный фестиваль прессы 2026 года открылся в Хайфоне
Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует отметил, что тема нынешнего Национального фестиваля прессы - «Журналистика Вьетнама: верность, творчество, ответственность в новую эпоху» - как нельзя лучше отвечает требованиям времени. Верность является основой, творчество - путём развития, а ответственность - конечной целью. Цифровые технологии, искусственный интеллект, социальные сети и трансграничные платформы кардинально меняют глобальную медиасреду. Однако среди этого информационного потока остаётся неизменной одна истина: технологии могут изменить методы журналистской работы, но никогда не изменят миссию и идеалы революционной журналистики Вьетнама.
Для того чтобы революционная журналистика действительно стала передовой силой и одним из двигателей общественного развития, товарищ Чинь Ван Кует призвал журналистов всей страны быть тесно связанными с практикой, неизменно сохранять партийный характер и народную направленность, проявлять абсолютную преданность Родине и революционному делу, постоянно обновляться, творчески развиваться, совершать прорывы и овладевать современными технологиями. По его словам, каждое средство массовой информации (СМИ) после оптимизации организационной структуры должно стать надёжной крепостью по защите идеологической платформы Партии, решительно противодействовать ошибочным и враждебным взглядам, а также вредоносной информации. Пресса должна играть ведущую роль в претворении в жизнь решений XIV Всевьетнамского съезда КПВ и стратегических резолюций Центрального комитета, способствуя их глубокому проникновению в общественную жизнь.
Выступая на церемонии открытия, член ЦК КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, главный редактор газеты «Нянзан», председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь подчеркнул, что Национальный фестиваль прессы 2026 года является масштабным праздником, имеющим особое значение для журналистов всей страны, и входит в серию мероприятий, посвящённых 101-й годовщине Дня революционной журналистики Вьетнама (21 июня 1925 года - 21 июня 2026 года).
По его словам, тема нынешнего Национального фестиваля прессы - «Журналистика Вьетнама - верность, творчество, ответственность в новую эпоху» - носит глубокий и всесторонний ориентирующий характер. Эти три ключевых понятия отражают основополагающую миссию революционного журналиста: неизменно хранить абсолютную верность идеалам Партии и интересам народа, постоянно внедрять инновации и применять современные технологии, а также укреплять социальную ответственность и профессиональную этику.
По словам Ле Куок Миня, Национальный фестиваль прессы 2026 года по праву представляет собой масштабную панораму развития отечественной журналистики: в нём принимают участие 87 выставочных стендов, подготовленных межрегиональными и первичными организациями Союза журналистов, союзами журналистов провинций и городов, а также учебными и научно-исследовательскими учреждениями в области журналистики со всей страны. Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт Национальный форум журналистики, включающий 11 специализированных дискуссионных сессий, посвящённых вопросам реорганизации деятельности СМИ, защиты идеологической платформы Партии, взаимодействия прессы с бизнесом и применения искусственного интеллекта во вьетнамских СМИ.
Ле Куок Минь подчеркнул, что Национальный фестиваль прессы 2026 года является не только площадкой для чествования достижений отечественной журналистики, но, что ещё важнее, открытым форумом для профессионального общения и своеобразным мостом, укрепляющим тесную связь между журналистским сообществом и общественностью.
В приветственном выступлении член ЦК КПВ, секретарь партийного комитета города Хайфон Ле Нгок Тяу отметил, что для достижения цели по превращению Хайфона в ведущий современный промышленный портовый город региона городские власти рассчитывают и впредь на поддержку, активное участие и вклад СМИ и журналистского сообщества. Он также подтвердил готовность города к тесному взаимодействию с прессой, обеспечению своевременного и полного предоставления информации, созданию максимально благоприятных условий для работы журналистов и их дальнейшего вклада в общее развитие Хайфона.