Национальный фестиваль прессы 2026 года открылся в Хайфоне

Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует выступает на церемонии открытия Национального фестиваля прессы 2026 года. Фото: ВИА