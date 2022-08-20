Национальный план действий по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружи

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай только что подписал Решение № 941/QD-TTg о Национальном плане действий по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения на период 2021-2025 гг. (План).

Общая цель Плана – создание эффективного механизма предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения во Вьетнаме во имя мира, стабильности, развития и интеграции, повышения престижа и положение Вьетнама в международном сообществе; выполнение обязательств Вьетнама по членству в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Соответственно, планируется доработка правовой базы, создание системы нормативно-правовых документов по противодействию коррупции/ отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения синхронно, в соответствии с реальной ситуацией в стране и международными стандартами.

В Плане ставится задача повышения эффективности расследования, судебного преследования, судебного разбирательства и возвращения активов в связи с отмыванием денег или преступлениями, связанными с отмыванием денег, особенно в областях повышенного риска на основе сотрудничества в сфере отмывания денег и за рубежом через формальные и неформальные механизмы сотрудничества; эффективного осуществления процесса расследования и судебного преследования преступлений по отмыванию денег параллельно с выяснением источников отмывания денег; разработки и завершения процесса и последовательности параллельных финансовых расследований, отслеживания, предотвращения и конфискации активов в случае преступлений, связанных с источником высокого риска.

Для достижения вышеуказанных целей в Плане определены следующие основные задачи и решения: завершение правовой базы по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения на основе выполнения международных требований и в соответствии с реальностью Вьетнама; повышение эффективности оценки рисков и внутреннего сотрудничества; усиление проверки, экспертизы и надзора, продолжение усиление расследования, судебного преследования, судебного процесса, конфискации и возвращения активов, особенно в отношении исходных преступлений, отнесенных к высокому уровню риска в сфере отмывания денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Согласно Плану, ряд профильных министерств изучит и предложит разработать и доработать положения о наказании за административные правонарушения по вопросам противодействия коррупции и отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения; проводить расследования в области виртуальных активов для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с международными стандартами и вьетнамской практикой.

Премьер-министр поручил Министерству общественной безопасности, Верховной народной прокуратуре и Верховному народному суду усилить расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство по преступлениям по отмыванию денег, финансированию терроризма, особенно в областях, где выявлен высокий риск…