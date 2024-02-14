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Национальный парк Фонгня - Кебанг планирует принять 3 миллиона туристов к 2030 году
План охватывает почти 130 000 гектаров, большую часть которых составляют леса и горы, расположенные в зоне устойчивого лесопользования.
Он направлен на максимальное использование потенциала и преимуществ парка с точки зрения природных ресурсов, биоразнообразия, ландшафтов, пещерной системы, а также верований и культуры местных этнических групп. Он также направлен на повышение экономической выгоды от использования леса, обеспечение рабочих мест, повышение доходов, улучшение материальной и духовной жизни местных жителей. Кроме того, в регионе будут разработаны маршруты и объекты экологического, курортного и развлекательного туризма, которые послужат основой для привлечения инвестиций в туризм.
В соответствии с этим планом Куангбинь рассчитывает увеличить число посетителей Фонгня - Кебанг почти на 13% до 1,5 млн человек, а доходы от туризма - до 500 млрд донгов в 2024-2025 годах.
Для этого в провинции ведется работа по использованию туристических продуктов, упомянутых в плане. В частности, приоритетным направлением станет развитие специфического и мирового уровня туризма по изучению природы и пещер, курортного и развлекательного туризма, чтобы реализовать потенциал национального парка - объекта всемирного природного наследия.
С этой целью провинция работает над тем, чтобы извлечь выгоду из туристических продуктов, упомянутых в плане. В частности, приоритетное внимание будет уделяться развитию специфического туризма мирового класса, исследованию природы и пещер, курортного и развлекательного туризма, чтобы реализовать потенциал национального парка – объекта всемирного природного наследия.
За последние годы местные власти осуществили множество мер по управлению лесами в Фонгня - Кебанг, включая защиту и устойчивое развитие лесных ресурсов, сохранение природных ресурсов, биоразнообразия и исчезающих видов растений и животных. Кроме того, власти заботятся о сохранении ландшафтов, культурных и исторических ценностей, а также повышают ценность лесных экологических услуг.
Национальный парк Фонгня - Кебанг площадью более 123.000 гектаров - это наземные и водные биотопы, первичные и вторичные леса, места естественного восстановления и тропические густые леса. Он также богат большими, часто впечатляющими и научно значимыми пещерами, включая Шондонг - самую большую пещеру в мире.
Этот парк дважды признавался объектом всемирного природного наследия.
3 июля 2003 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО признал этот парк всемирным природным наследием за исключительную мировую ценность с точки зрения геологии и геоморфологии.
Двенадцать лет спустя, 3 июля 2015 года, парк был вновь удостоен этой чести, на этот раз по критериям выдающейся ценности, представляющей процессы эволюции и развития наземных экосистем, и наличия значимых природных сред обитания для сохранения биоразнообразия.