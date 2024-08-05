Национальный парк Кукфыонг помогает привить любовь к природе молодому поколению

Cuc Phuong Camp 2024 - это одна из программ, которая реализуется с помощью различных мероприятий, направленных на то, чтобы сделать лес ближе к молодежи.



По словам организаторов, всего за одну неделю участники лагеря смогут познакомиться с бескрайней природой: увидеть ночных светлячков, перейти вброд ручей, совершить пешую прогулку по лесу и посетить тысячелетние деревья. Они смогут встретиться с местными этническими жителями мыонг, познакомиться с их кухней, играми, музыкальными инструментами и культурой, а также узнать о работе по спасению и сохранению животных. Участвуя в этих мероприятиях, они приобретут такие навыки, как работа в команде, навигация по лесу, навыки выживания и основы кулинарии.



Представитель Центра экологического образования и услуг парка Чан Куанг Фыонг сказал, что парк организует летний лагерь уже третий год подряд. В этом году лагерь называется «Исследование сокровищ Кукфыонг» и помогает школьникам открыть для себя многие ценные аспекты древнего леса, такие как его растительность, животный мир, местная культура и археологические следы, сказал он, добавив, что программа получила положительные отзывы от участников лагеря и их родителей.



Чан Куанг Фыонг также отметил, что для детей это возможность получить различные навыки, что способствует распространению любви к природе и осознанию необходимости ее сохранения в обществе.



Чан Кхань Зуй из Хошимина поделился, что больше всего его впечатлила работа спасателей и смотрителей животных. «Хотя эта работа кажется простой, она требует большой любви к животным», - отметил он.

Программа принесла много значимых впечатлений, сказал Чан Кхань Зуй, добавив, что он надеется, что она будет проводиться и впредь, чтобы помочь распространить любовь к природе и повысить осведомленность детей и общества о защите лесов.



В национальном парке Кукфыонг создана «туристическая экосистема» с различными программами и продуктами, благодаря которым лес воспринимается как «живой музей» и «большая школа», куда школьники и посетители приходят учиться и исследовать.



Особое внимание уделяется образовательным мероприятиям, расширяющим знания об окружающей среде и природе, таким как посещение пещеры древних людей, осмотр древних деревьев, наблюдение за птицами и покорение вершины Серебряного облака, которую называют «крышей Кукфыонг». Эти туры оставляют незабываемые воспоминания у посетителей на протяжении уже многих лет.



Директор Центра устойчивого развития Чан Ань Туан, инициатор программы «Природный опыт», сказал, что Кукфыонг может похвастаться разнообразной флорой и фауной, а также коллекцией специальных пространств и природоохранных зон, которые предлагают родителям и школьникам много интересных впечатлений. Посещая парк, школьники могут понять, что такое безмолвная работа, услышать нерассказанные истории и увидеть то, о чем нет ни в книгах, ни в средствах массовой информации. Они могут познакомиться с животными, послушать о них истории, проникнуться сочувствием к работе по спасению и сохранению животных и тем самым внести свой вклад в распространение идеи защиты животных.

По словам До Хонг Хая, заместителя директора Центра экологического образования и услуг парка, настало время, когда туры в Кукфыонг должны быть направлены не только на посещение, но и на передачу знаний и идей через хорошо интегрированные мероприятия.



В ближайшем будущем парк продолжит реализацию различных образовательных программ, рассчитанных на разные возрастные группы, чтобы передать любовь к природе и осознание необходимости ее защиты каждому, добавил он.