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Национальный парк Куангбиня получил трех редких черепах

9 июля Центр спасения и защиты дикой природы в национальном парке Фонгня-Кебанг в центральной провинции Куангбинь получил трех редких вдавленных черепах (Manouria impressa), исчезающий вид, нуждающийся в защите.

9 июля Центр спасения и защиты дикой природы в национальном парке Фонгня-Кебанг в центральной провинции Куангбинь получил трех редких вдавленных черепах (Manouria impressa), исчезающий вид, нуждающийся в защите.

Животные были добровольно переданы в отдел охраны леса местного уезда Тюенхоа жителем поселка Донгле. Все они здоровы, с золотисто-коричневым панцирем и кожей и общим весом более 7 кг.

Черепах Manouria impressa обитают в горных лесных районах Юго-Восточной Азии, в том числе во Вьетнаме. Обычно живущие на суше в расщелинах и долинах, они занесены в Красную книгу Вьетнама, считаются редкими и исчезающими лесными животными, нуждающимися в охране.

В парке за ними будут ухаживать и наблюдать, прежде чем выпустить обратно в дикую природу.

ВИА

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