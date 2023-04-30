Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Национальный парк Кондао признан парком наследия АСЕАН

Национальный парк Кондао у побережья южной провинции Бариа - Вунгтау получил сертификат Парка наследия АСЕАН на церемонии, состоявшейся 28 апреля.
  Некоторые виды в коралловых рифах национального парка Кон Дао. Источник: ВИA  
Национальный парк Кондао у побережья южной провинции Бариа - Вунгтау получил сертификат Парка наследия АСЕАН на церемонии, состоявшейся 28 апреля.

На церемонии также отмечалась 30-я годовщина основания парка (31 марта 1993 года - 2023 год).

Национальный парк Кондао занимает площадь более 15.000 га, включая более 6.000 га суши и 9.000 га моря. Он включает в себя 14 островов архипелага Коншон, расположенного на юго-востоке Вьетнама.

Благодаря своему богатому биоразнообразию парк был включен Всемирным банком в число наиболее приоритетных территорий среди глобальных морских заповедников. В 2013 году Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях назвал его 2203-м водно-болотным угодьем международного значения, что делает этот парк 6-м Рамсарским участком во Вьетнаме и первым морским участком, получившим это звание в стране.

В парке обитают и сохраняются сотни видов сосудистых растений, многие из которых занесены в Красную книгу.

Между тем, программа по сохранению морских черепах, реализуемая здесь в течение последних 30 лет, помогла восстановить популяцию редкой зеленой морской черепахи (Chelonia mydas). На сегодняшний день в природу выпущено почти 2,5 миллиона детенышей черепах.

Кроме того, Национальный парк Кондао был включен в список Парка наследия АСЕАН благодаря не только уникальному морскому биоразнообразию, но и богатым историческим и культурным ценностям.

На церемонии парк был также награжден почетной грамотой премьер-министра за достижения в сохранении черепах.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top