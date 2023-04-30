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Национальный парк Кондао признан парком наследия АСЕАН
На церемонии также отмечалась 30-я годовщина основания парка (31 марта 1993 года - 2023 год).
Национальный парк Кондао занимает площадь более 15.000 га, включая более 6.000 га суши и 9.000 га моря. Он включает в себя 14 островов архипелага Коншон, расположенного на юго-востоке Вьетнама.
Благодаря своему богатому биоразнообразию парк был включен Всемирным банком в число наиболее приоритетных территорий среди глобальных морских заповедников. В 2013 году Секретариат Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях назвал его 2203-м водно-болотным угодьем международного значения, что делает этот парк 6-м Рамсарским участком во Вьетнаме и первым морским участком, получившим это звание в стране.
В парке обитают и сохраняются сотни видов сосудистых растений, многие из которых занесены в Красную книгу.
Между тем, программа по сохранению морских черепах, реализуемая здесь в течение последних 30 лет, помогла восстановить популяцию редкой зеленой морской черепахи (Chelonia mydas). На сегодняшний день в природу выпущено почти 2,5 миллиона детенышей черепах.
Кроме того, Национальный парк Кондао был включен в список Парка наследия АСЕАН благодаря не только уникальному морскому биоразнообразию, но и богатым историческим и культурным ценностям.
На церемонии парк был также награжден почетной грамотой премьер-министра за достижения в сохранении черепах.