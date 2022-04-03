Национальный парк Кондао привлекает проект экотуризма под пологом леса

Чтобы сохранять леса и выращивать леса, необходимо множество решений, в которых модель экотуристической деятельности через аренду лесной среды в национальном парке Кондао изначально показала обнадеживающие результаты. Проблема в том, что необходимо строго соблюдать правила сохранения биоразнообразия и лесной культуры.

Национальный парк Кондао имеет относительно богатый и разнообразный состав флоры с 1.077 видами высших растений, принадлежащих к 640 родам и 160 семействам. Морская экосистема национального парка Кондао также разнообразна и богата многими типичными экосистемами, такими как коралловые рифы, заросли водорослей, мангровые заросли... Исследования выявили около 1.725 видов морских существ. Национальный парк Кондао является домом для большого количества морских черепах, рождающихся каждый год, а также местом, где больше всего сохранено и спасено видов зеленых черепах во Вьетнаме и самым важным в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане.

Природные экосистемы имеют высокие значения лесного биоразнообразия, водно-болотных угодий и морей очень благоприятны для формирования экотуризма национального и международного уровня, привлекая туристов, любящих открывать для себя природу, изучать природные экосистемы. В национальном парке Кондао обитают эндемичные и редкие виды флоры и фауны, типичные для экосистем, которые были и будут потенциалом для инвестиций и развития продуктов экотуризма, таких как наблюдение за черепахами, откладывающими яйца, ныряние, чтобы увидеть кораллы, восхождение на горы и наблюдение за лесами, спортивный туризм, природные открытия...

Чан Динь Хюэ, заместитель директора правления национального парка Кондао, сказал, что Народный комитет провинции Бариа-Вунгтау одобрил проект экотуризма, курорта и развлечений в национальном парке Кондао, провинция Бариа-Вунгтау на период до 2030 года. В проекте строго оговорено, что правила об аренде лесной среды заключаются в том, чтобы не менять государственную собственность на лес; принцип, согласно которому организация экотуризма не оказывает негативного влияния на сохранение природных экосистем, биоразнообразия, ландшафтов, окружающей среды, естественной жизни диких животных и растений, а также на культурную самобытность местного сообщества.

Лес Кондао — национальный парк, созданный по решению премьер-министра. Море Кондао является охраняемой территорией, признанной на национальном и международном уровнях. Водно-болотное угодье Кондао признано Секретариатом Рамсарской конвенции водно-болотным угодьем международного значения (Рамсарское угодье). Кондао был запланирован премьер-министром как национальная туристическая зона для развития туризма на региональном и международном уровне.

Согласно статистическим данным Управления сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Бариа-Вунгтау, Народный комитет провинции предоставил инвестиционный руководящий принцип для более чем 60 проектов экотуризма под пологом леса. После того, как провинциальный народный комитет утвердил план устойчивого управления лесами национального парка Кондао на период до 2030 года и проект экотуризма трех лесовладельцев, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов руководило лесовладельцами распространяя информацию в СМИ, организовать контакты с инвесторами.

Не менять окружающую среду на экономию

После 6 лет подхода, экспедиции и проведения полевых исследований Инвестиционная компания «Даонгок Сайгон» продвигает инвестиции. 21 марта 2022 года компания подписала договор с Правлением национального парка Кондао об аренде более 70 га в субзоне Хончелон и 58-й субзоне в районе Бай Онг Кау для развертывания экотуризма под пологом леса.

По словам председателя совета директоров компании «Даонгок Сайгон» Чан Вьет Кхоа, точка зрения инвестора в бизнесе экотуризма в национальном парке Кондао состоит не в том, чтобы жертвовать экологической ценностью, нетронутой красотой ради экономической ценности. Защита лесных экосистем, водно-болотных угодий и морских экосистем означает защиту туристических ресурсов, а также защиту и устойчивое развитие бизнеса предприятий. В этом экотуристическом районе компания строит центр генетической консервации редких и ценных растений Вьетнама, сохраняет кораллы и морских черепах, а также имеет лабораторию с программой защиты бурой белки в Национальном парке Кондао.

Г-н Чан Вьет Кхоа также сказал, что в ближайшем будущем инвесторы будут координировать свои действия с Национальным парком для эксплуатации высококлассных продуктов экотуризма в Хончелоне и подключают к продуктам экотуризма в районе Бай Онг Кау, основаны на естественных экосистемах, сохраняя при этом естественные экосистемы и нетронутые ценности, чтобы шаг за шагом способствовать превращению Кондао в национальную туристическую зону. Наряду с этим, привлечение местных работников к участию в реализации туристических услуг устойчивым образом, способствуя социально-экономическому развитию уезда Кондао, проявляя ответственности перед природными и социальными ресурсами предприятий при аренде лесной среды в национальном парке Кондао.

Устойчивая эксплуатация природного потенциала ландшафта, окружающей среды и разнообразия природных лесных, морских экосистем, местной культурной самобытности и исторических памятников для развития экотуризма будет вносить большой вклад в охрану природы, способствуя созданию устойчивого финансового механизма национального парка Кондао. Благодаря развитию туризма он будет способствовать пропаганде и просвещению местных жителей и туристов о природных, культурных, исторических и гуманитарных ценностях Кондао, тем самым повышая осведомленность о защите природных ресурсов и окружающей среды.