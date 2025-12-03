Национальный парк Кондао включен в Зеленый список МСОП

Национальный парк Кондао в Хошимине официально получил престижный сертификат «Зеленый список» Международного союза охраны природы (МСОП), став третьим в Вьетнаме и 101-м в мире охраняемым районом, получившим мировое признание за эффективное и справедливое управление природопользованием.

Сертификат был вручён 29 ноября на церемонии, совместно организованной дирекцией парка и МСОП в штаб-квартире парка на острове Кондао.

Зелёный список МСОП является ведущим мировым стандартом, который признаёт хорошо управляемые и эффективно функционирующие охраняемые природные территории.

Он включает 17 критериев и 50 индикаторов по четырём направлениям: надлежащее управление, качественное проектирование и планирование, эффективное управление и успешная охрана природы.

Помимо сертификации, стандарт помогает администрациям охраняемых территорий выявлять недостатки и повышать эффективность работы.

Кондао начал процесс включения в Зелёный список в 2020 году, пройдя строгую процедуру самооценки и сбора доказательных материалов. Парк продемонстрировал высокие управленческие способности и значительные достижения в области охраны природы, несмотря на сложные условия, завершив статус кандидата всего за три месяца, рекордный срок для Вьетнама.

Доктор Диндо Кампилан, региональный директор МСОП по Азии и Океании, заявил, что получение сертификата является важной вехой, требующей дальнейших и более масштабных успехов.

По его словам, по мере того как Кондао, ранее входивший в состав провинции Бариа – Вунгтау, становится частью Хошимина после объединения с провинциями Бариа – Вунгтау и Биньзыонг, у острова появятся более широкие возможности для согласования задач охраны природы с устойчивым развитием, и МСОП готов поддержать его стремление стать образцовой охраняемой территорией в Азии.

Нгуен Кхак Фо, директор дирекции Национального парка Кондао, отметил, что сертификация подтверждает приверженность парка международным стандартам.

Таким образом, парк присоединился к водно-болотному природному заповеднику Ванлонг и Национальному парку Каттьен, став одним из трёх объектов Зелёного списка во Вьетнаме.

Присоединение к Зелёному списку МСОП позволяет парку использовать инструмент мониторинга эффективности управления (METT), при этом процедуры стандартизированы в соответствии с мировыми эталонами. Это признание открывает новые возможности для международного сотрудничества и получения финансовой поддержки в области охраны природы.

Национальный парк Кондао защищает более 1 725 видов морских организмов, свыше 1 000 гектаров коралловых рифов и 300 гектаров морских лугов.

Биоразнообразие суши на острове включает более 1 077 видов растений и 155 видов животных, среди которых ряд эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения, таких как морские черепахи, дюгони, чёрные белки Кондао, саланганы и олуши с красными ногами.

Одним из наиболее ярких достижений является восстановление популяций морских черепах.

С января 2023 года по ноябрь 2025 года более 2 100 черепах совершили кладку, создав свыше 6 300 гнёзд и отложив более 604 000 яиц.

В море были выпущены свыше 436 000 детёнышей, значительный вклад в восстановление морского биоразнообразия.

Парк включает 5 890 гектаров вечнозелёного тропического леса, что составляет 77,5% природной территории архипелага, а также 14 000 гектаров морской охраняемой зоны.

Эти территории признаны в национальных планах по лесному хозяйству, морскому пространственному планированию, защите рыбных ресурсов и сохранению биоразнообразия с долгосрочной перспективой до 2050 года.

Прозрачные методы управления и активное участие местных сообществ сыграли ключевую роль в обеспечении и поддержании статуса парка.

Выступая на церемонии, Нгуен Хыу Тхиен, заместитель директора Департамента лесного хозяйства и охраны лесов Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, подчеркнул, что это не только признание, но и обязательство к действиям. Охрана Национального парка Кондао является стратегической мерой по выполнению международных обязательств, включая Глобальную рамочную программу по биоразнообразию Куньмин–Монреаль (GBF).

Буй Минь Тхань, заместитель председателя Народного комитета города, подтвердил, что целью является развитие Кондао в образцовую модель охраны природы и устойчивого развития. Кондао рассматривается как зелёный, умный и современный остров, где технологии широко применяются в управлении лесами, морскими ресурсами и туризмом.

Статус объекта Зелёного списка МСОП для Кондао был одобрен в сентябре генеральным директором МСОП Гретель Агилар и официально объявлен на Всемирном природоохранном конгрессе МСОП в Абу-Даби в октябре.

В Азии в настоящее время насчитывается 31 объект Зелёного списка, что составляет 30% от общего числа в мире.

Восемь других национальных парков и заповедников Вьетнама сейчас участвуют в процессе включения в Зелёный список.

Это достижение подтверждает международный статус Кондао и отражает неизменную приверженность страны делу охраны биоразнообразия и устойчивого развития.