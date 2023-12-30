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НОВОСТИ

Национальный индекс потребительских цен вырастет на 3,25% в 2023 году

Нгуен Тхи Хыонг, глава GSO, сообщила на пресс-конференции в Ханое, что индекс потребительских цен в четвертом квартале вырос на 3,54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в декабре, увеличившись на 0,12% в месячном исчислении и на 3,58% в годовом.
  Индекс потребительских цен (ИПЦ) Вьетнама в 2023 году вырастет на 3,25% по сравнению с предыдущим годом. Фото: ВИA  
Она объяснила декабрьский рост растущими медицинскими расходами, платой за обучение и ценами на электроэнергию и рис, добавив, что среди 11 товарных групп в 10 наблюдался рост в годовом исчислении, а в оставшейся - почта и телекоммуникации - наблюдалось снижение на 1,36%.

За весь год цены на жилье и строительные материалы выросли на 6,58%, продукты питания - на 6,85%, электроэнергию - на 4,86%, лекарства и медицинские услуги - на 1,23%, а прочие товары и услуги - на 4,65%. Между тем, цены на бензин упали на 6,94% по сравнению с предыдущим годом, а на почту и телекоммуникации - на 0,81%.

Декабрьская цена золота на внутреннем рынке выросла на 3,98% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,13% в годовом исчислении, что поспособствовало среднегодовому росту на 4,16%.

Средняя цена доллара США на свободном рынке в течение года составляла около 24.426 донгов. Декабрьская цена снизилась на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 1,04% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Декабрьская базовая инфляция также увеличилась на 0,17% в месячном исчислении и на 2,98% в годовом, что привело к среднегодовому росту на 4,16%.

ВИА/ИЖВ

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