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Национальный индекс потребительских цен вырастет на 3,25% в 2023 году
За весь год цены на жилье и строительные материалы выросли на 6,58%, продукты питания - на 6,85%, электроэнергию - на 4,86%, лекарства и медицинские услуги - на 1,23%, а прочие товары и услуги - на 4,65%. Между тем, цены на бензин упали на 6,94% по сравнению с предыдущим годом, а на почту и телекоммуникации - на 0,81%.
Декабрьская цена золота на внутреннем рынке выросла на 3,98% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,13% в годовом исчислении, что поспособствовало среднегодовому росту на 4,16%.
Средняя цена доллара США на свободном рынке в течение года составляла около 24.426 донгов. Декабрьская цена снизилась на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 1,04% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Декабрьская базовая инфляция также увеличилась на 0,17% в месячном исчислении и на 2,98% в годовом, что привело к среднегодовому росту на 4,16%.