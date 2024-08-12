Национальный день Вьетнама отмечается в Брунее

Делегаты мероприятия делают групповое фото. Источник: ВИA



Выступая на церемонии, посол Чан Ань Ву подчеркнул значение Дня независимости Вьетнама 2 сентября 1945 года и политические, экономические и социальные достижения партии, государства и правительства за последнее время. В мероприятии приняла участие делегация Национального собрания (НС) Вьетнама во главе с заместителем председателя НС Нгуен Кхак Динем, находившаяся с рабочим визитом в Брунее. Также присутствовали Министр природных ресурсов и туризма Брунея Хаджи Абдул Манаф бин Хаджи Метуссин, представляющий правительство Брунея, и более 100 гостей, которые были членами парламента Брунея и послами других стран, представителей агентств, представитей вьетнамской диаспоры и ассоциаций.Выступая на церемонии, посол Чан Ань Ву подчеркнул значение Дня независимости Вьетнама 2 сентября 1945 года и политические, экономические и социальные достижения партии, государства и правительства за последнее время.

Посол подтвердил, что эти достижения показывают, что политика Правительства реализуется эффективно и результативно. Тенденция развития цифровой экономики и зеленой экономики показывает сходства и преимущества Вьетнама в общей тенденции региона и мира.



Посол подтвердил, что Вьетнам высоко ценит дружбу и сотрудничество со странами АСЕАН, в том числе отношения всеобъемлющего партнерства с Брунеем. Бруней всегда был близким спутником Вьетнама на пути развития страны. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году отношения между двумя странами постоянно укреплялись на основе доверия и взаимопонимания.



В настоящее время Бруней является 20-м по величине инвестором Вьетнама, и все больше вьетнамских компаний проявляют интерес к рынку Брунея и устанавливают партнерские отношения с брунейскими предприятиями в области энергетики, логистики, халяльных продуктов питания и рыболовства, сказал он.



Ранее заместитель председателя НС Нгуен Кхак Динь встретился с представителями вьетнамской общины в Брунее, высоко оценив их усилия по созданию и сохранению вьетнамской культуры за рубежом.



