НОВОСТИ
Национальный год туризма 2023 создает мотивацию для туризма в южно-центральном регионе
Расположенный в самой южной части прибрежного центрального региона, Биньтхуан постепенно завоевывает прочные позиции в сфере туризма, обещая в ближайшем будущем привлекательность регионального и мирового уровня.
Очаровательная провинция является обладает 192-километровыой береговой линией с прекрасными пляжами, поэтическими пейзажами, свежим воздухом и теплым климатом. Многие престижные журналы о путешествиях выбрали эту местность как одно из идеальных направлений в мире.
Местность собирает достаточно факторов для развития различных продуктов, таких как курортный туризм, экскурсии, рекреационные виды спорта на море, песчаные дюны, приключенческий туризм, изучение подводной флоры и фауны, культурный туризм, туры по религиозным и культовым объектам, исторические и культурные реликвии, специальные традиционные фестивали.
Биньтхуан имеет почти 900 объектов размещения, 13 туристических агентств и 25.000 работников туризма.
Сектор туризма в этом районе зафиксировал среднегодовой рост на 22,4% и внес 9% в ВРП провинции. Постепенно он стал передовым сектором экономики района.
В прошлом году Биньтхуан принял 5,6 млн. туристов, заработав доход в 12,8 трлн. донгов (более 546 млн. долл. США).
Национальный год туризма 2023, посвященный теме «Биньтхуан – зеленая конвергенция», обещает процветающий год для туризма Вьетнама.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Минь сказал, что почти все туристические фирмы в Биньтхуане полностью возобновили свою деятельность после пандемии COVID-19.
По его словам, проведение Национального года туризма в 2023 году помогает местности ускорить восстановление туризма, а также привлечь больше посетителей и инвестиций в развитие туризма.