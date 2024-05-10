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Национальный бренд - ключ к продвижению бизнеса в глобальной цепочке поставок
Согласно отчету британской консалтинговой компании Brand Finance, в 2020 году стоимость национального бренда увеличилась на 29,1% в годовом исчислении и составила 319 миллиардов долларов США, в 2021 году - на 21,6%, до 388 миллиардов долларов США, а в 2022 году - на 11,1%, до 431 миллиарда долларов США.
Ведущие бренды Вьетнама улучшились как по стоимости, так и по индексу силы бренда (BBS), постепенно догоняя мировые тенденции.
В прошлом году стоимость поднялась на 32-е место среди 100 лучших мировых брендов.
В топ-100 самых ценных брендов Вьетнама 2023 года наибольший вклад в общую стоимость внесли телекоммуникации, банковское дело и продукты питания - 31%, 30% и 10% соответственно.
Буй Тхи Хыонг, исполнительный директор АО «Вьетнамские молочные продукты» (Vinamilk), отметила, что ее компания стремится к инновациям на основе своих основных ценностей, чтобы утвердить свой бренд на родине и одновременно внести вклад в продвижение национального бренда Вьетнама за рубежом.
На недавней церемонии анонсирования продуктов национальных брендов южно-центральная прибрежная провинция Кханьхоа была удостоена пяти наград, включая продукты из птичьего гнезда и рыбный соус.
Нгуен Ань Хунг, председатель совета директоров компании Khanh Hoa Salanganes Nest, сказал, что признание подтвердило качество продукции, укрепило доверие потребителей, партнеров и государственных органов управления, а также помогло компаниям повысить свою репутацию, имидж и бренд на рынке.
В частности, благодаря признанию продукция из ласточкиных гнезд провинции Кханьхоа может прочно занять место на внутреннем рынке и выйти на мировой, добавил он.
В докладе Министерства промышленности и торговли (MoIT) за 2023 год говорится, что Вьетнам остается ярким пятном в создании и развитии национальных брендов: в период 2019-2023 годов его темпы роста составили 102%, что является одним из самых высоких показателей в мире. В начале 2000-х годов вьетнамские бренды отсутствовали в международных рейтингах. В 2022 году, согласно рейтингу Forbes Vietnam, общая стоимость 50 ведущих брендов достигла более 36,6 млрд долларов США, увеличившись на 36 % по сравнению с 2021 годом.
Предприятия, удостоенные звания «Вьетнамский национальный бренд», составили более 60% от первой десятки.
Данг Тхуй Ха из Nielsen Vietnam отметила, что Министерство промышленности и торговли и деловые круги страны добились хороших результатов в продвижении вьетнамских корпоративных брендов и продуктов на мировом рынке.
Однако, помимо крупных предприятий, многим другим еще предстоит создать и продвинуть свои бренды, отметила она, посоветовав сначала определить целевых клиентов, а затем каналы сбыта.
Она также отметила, что найти каналы коммуникации недостаточно, важны идеи и методы работы с клиентами.
По словам Данг Тхуй Ха, для каждого рынка компании должны изучить его уникальность с точки зрения культуры и мотивации потребителей, а также конкурентов.
По словам Алекса Хейга, управляющего директора Brand Finance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создание убедительной истории имеет большое значение для создания сильного вьетнамского бренда и национального имиджа.
Это требует обещания обеспечить доверие, престиж и знакомство с брендом, а также создания экосистемы, включающей благоприятную деловую среду, дипломатию и сильную экономику, сказал он.
Учитывая, что сильной стороной Вьетнама является производство, переработка и изготовление, это должно рассматриваться как ключевой фактор в создании национального бренда и имиджа Вьетнама, считает он.