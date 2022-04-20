Национальный бренд Вьетнама постоянно укрепляется на международной арене

По случаю Дня товарных знаков Вьетнама 20 апреля директор Департамента продвижения торговли (Министерство промышленности и торговли) Ву Ба Фу сказал в интервью ВИА, что в период 2016-2020 годов стоимость бренда Вьетнама увеличилась на 226% со 141 млрд. долл. США (в 2016 году) до 319 млрд. долл. США (в 2020 году), заняв 33-е место в топ-100 сильнейших брендов мира.

Несмотря на эпидемию COVID-19, в 2021 году национальный бренд Вьетнама продолжает удерживать 33-е место в этом списке, достигнув стоимости бренда в 388 млрд. долл. США, что на 21,69% больше, чем в 2020 году.

Для достижения вышеуказанных результатов, прежде всего, необходима правильная политика, направление партии и государства, единое руководство и администрация правительства в реализации Программы национального бренда Вьетнама, создание и продвижение имиджа Вьетнама как страны с качественными товарами и услугами не только на внутреннем рынке, но и на международном. Особенно важны усилия делового сообщества и тех, чьи продукты получили национальный бренд Вьетнама.

Если в 2006 г. общий импортно-экспортный оборот Вьетнама составлял всего 84,7 млрд. долл. США; в котором экспорт составляет 39,8 млрд. долл. США, а импорт - 44,9 млрд. долл. США. К 2021 году общий объем импорта и экспорта увеличился почти на 800% - до 668,5 млрд. долл. США; экспорт достиг 336,3 млрд. долл. США, а импорт - 332,2 млрд. долл. США.

В результате Всемирная торговая организация (ВТО) признала, что Вьетнам в настоящее время занимает 20-е место среди 50 стран с крупнейшей торговлей сырьевыми товарами в мире.

Положительно изменилась структура экспортных отраслей: произошел сдвиг от трудоемких отраслей к товарным группам с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году доля обработанных промышленных товаров в общем экспортном обороте составила 80,3%, к 2020 году - 85,2%, а к 2025 году ожидается увеличение на 90%.

Viettel занимает 227-ю позицию в рейтинге «500 самых ценных брендов мира 2022 года» (Global 500). Кроме того, Viettel продолжает удерживать позицию №1 среди телекоммуникационных брендов в Юго-Восточной Азии и входит в тройку самых ценных брендов в регионе.

Vinamilk занимает 8-е место в десятке самых дорогих молочных брендов мира в 2021 году согласно рейтингу Brand Finance.

Минпромторг рассмотрит и отберет продукцию 8-го Национального бренда в 2022 году и объявит о них в четвертом квартале 2022 года.