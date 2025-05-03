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Национальный авиаперевозчик ожидает увеличения прибыли в первом квартале за счет увеличения числа международных пассажиров
Группа Vietnam Airlines, в которую входят Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO, в первом квартале перевезла почти 6,2 миллиона пассажиров, из которых на долю Vietnam Airlines пришлось более шести миллионов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На всех международных рынках наблюдался положительный рост. Число пассажиров в Индию и из Индии резко выросло на 26,6 %, за ними следуют Ближний Восток - 25,8 % и Северо-Восточная Азия - 13,6 %, благодаря восстановлению маршрутов в материковый Китай, Гонконг и Тайвань (Китай). Такие высокодоходные рынки, как Япония и Австралия, также продемонстрировали высокий спрос, причем пассажиры премиум-класса из Японии достигли почти 90 % от уровня, существовавшего до пандемии.
Выручка компании за первый квартал составила около 31,1 триллиона донгов, а материнская компания заработала около 25 триллионов донгов.
По данным перевозчика, средние цены на топливо оставались на уровне 91 доллара США за баррель - почти на 5 % ниже, чем в прошлом году, - что позволило снизить операционные расходы.
Помимо пассажирских услуг, положительные результаты были отмечены и в грузовых перевозках: выручка в первом квартале превысила прогнозы более чем на 220 млрд донгов.
Vietnam Airlines также улучшил загрузку самолетов почти на 10 %, скорректировали расписание полетов на фоне глобального отзыва двигателей и арендовали дополнительные самолеты на время праздника Тэт (Новый год по лунному календарю).
Авиакомпания продолжила расширять международные маршруты, ввела Wi-Fi в полете на самолетах Airbus A350 и первой во Вьетнаме внедрила биометрическую и цифровую регистрацию.