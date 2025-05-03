Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Национальный авиаперевозчик ожидает увеличения прибыли в первом квартале за счет увеличения числа международных пассажиров

Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines зафиксировал прибыль до налогообложения в размере более 3,6 трлн донгов (140 млн долларов США) в первом квартале 2025 года, чему способствовало значительное оживление в сфере международного туризма, снижение цен на топливо и эффективная операционная деятельность.
  Иллюстративное изображение. Фото: Vietnam Airlines  
В первом квартале Вьетнам принял более шести миллионов иностранных туристов - это самый высокий показатель за весь период. Общий международный пассажиропоток достиг 11,7 миллиона человек, увеличившись на 13,3 % по сравнению с предыдущим годом, а внутренний - девяти миллионов, что на 3,6 % больше.

Группа Vietnam Airlines, в которую входят Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO, в первом квартале перевезла почти 6,2 миллиона пассажиров, из которых на долю Vietnam Airlines пришлось более шести миллионов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На всех международных рынках наблюдался положительный рост. Число пассажиров в Индию и из Индии резко выросло на 26,6 %, за ними следуют Ближний Восток - 25,8 % и Северо-Восточная Азия - 13,6 %, благодаря восстановлению маршрутов в материковый Китай, Гонконг и Тайвань (Китай). Такие высокодоходные рынки, как Япония и Австралия, также продемонстрировали высокий спрос, причем пассажиры премиум-класса из Японии достигли почти 90 % от уровня, существовавшего до пандемии.

Выручка компании за первый квартал составила около 31,1 триллиона донгов, а материнская компания заработала около 25 триллионов донгов.

По данным перевозчика, средние цены на топливо оставались на уровне 91 доллара США за баррель - почти на 5 % ниже, чем в прошлом году, - что позволило снизить операционные расходы.

Помимо пассажирских услуг, положительные результаты были отмечены и в грузовых перевозках: выручка в первом квартале превысила прогнозы более чем на 220 млрд донгов.

Vietnam Airlines также улучшил загрузку самолетов почти на 10 %, скорректировали расписание полетов на фоне глобального отзыва двигателей и арендовали дополнительные самолеты на время праздника Тэт (Новый год по лунному календарю).
Авиакомпания продолжила расширять международные маршруты, ввела Wi-Fi в полете на самолетах Airbus A350 и первой во Вьетнаме внедрила биометрическую и цифровую регистрацию.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Шри-Ланки начинает государственный визит во Вьетнам

Президент Шри-Ланки начинает государственный визит во Вьетнам

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке прибыл в Ханой утром 4 мая, начав государственный визит во Вьетнам и приняв участие в 20-м праздновании Дня Весак Организации Объединенных Наций (Весак 2025) с 4 по 6 мая по приглашению своего вьетнамского коллеги Лыонг Кыонга.
ПОДРОБНЕЕ

Top