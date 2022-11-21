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Национальные собрания Вьетнама, Лаоса и Камбоджи подписали совместное заявление о механизме саммита
Под совместным заявлением подписались председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ, председатель НС Камбоджи Самдек Хенг Самрин и председатель НС Лаоса Сайсомфон Фомвихане.
В совместном заявлении говорится, что три лидера НС согласились повысить статус нынешней конференции между комитетами трех НС до парламентского саммита КЛВ (Камбоджа-Лаос-Вьетнам), который будет проводиться каждые два года под ротационным председательством лидеров трех НС в алфавитном порядке.
В совместном заявлении подтверждается, что создание механизма парламентского саммита КЛВ направлено на продвижение и укрепление дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между тремя странами, уделяя особое внимание социально-экономическому развитию, сотрудничеству в области обороны и безопасности и народной дипломатии, для устойчивого развития трех стран и региона в целом.
Этот механизм будет продвигать и контролировать выполнение соглашений, программ действий и проектов сотрудничества, достигнутых тремя правительствами, а также многосторонних соглашений, участниками которых являются три страны; способствовать совместному использованию и обмену информацией, опытом и передовой практикой в выполнении функций и задач трех НС; распределять бюджеты и обсуждать способы мобилизации капитала партнеров в регионе КЛВ и за его пределами для реализации программ и проектов в треугольнике развития и других сферах сотрудничества.
После церемонии подписания представители трех НС дали интервью прессе, подтвердив, что это историческая веха в законодательном сотрудничестве Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.