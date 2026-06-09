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Национальные собрания Вьетнама и Лаоса активно координируют реализацию соглашений о сотрудничестве

Во второй половине дня 8 июня в здании Национального собрания (НС) Председатель НС Вьетнама Чан Тхань Ман провёл встречу с Премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, который находится во Вьетнаме с официальным визитом и принимает участие в Форуме будущего АСЕАН – 2026.
  Председатель НС Чан Тхань Ман проводит встречу с Премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, находящимся во Вьетнаме с официальным визитом и принимающим участие в III Форуме будущего АСЕАН. Фото: ВИА  
В ходе встречи Председатель НС Чан Тхань Ман подчеркнул, что первый официальный визит Премьер-министра Лаоса во Вьетнам в рамках его нового срока полномочий является ярким свидетельством особых отношений между Вьетнамом и Лаосом, способствует созданию новых импульсов и дальнейшему углублению великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между двумя партиями, двумя государствами и народами двух стран.

Пользуясь случаем, через Премьер-министра Лаоса Председатель НС Вьетнама передал искренние приветствия и наилучшие пожелания здоровья Генеральному секретарю Народно-революционной партии Лаоса, Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту, Председателю Национального собрания Лаоса Сайсомфону Фомвихану и другим руководителям Лаоса.

Чан Тхань Ман подтвердил, что в духе товарищества и братства Партия, Государство и НС Вьетнама всегда будут плечом к плечу поддерживать процесс обновления и развития Лаоса.

Оба руководителя выразили удовлетворение успешным развитием вьетнамско-лаосского сотрудничества во всех сферах — от политики, дипломатии, обороны и безопасности до экономики, культуры, образования и межрегионального взаимодействия. Они подчеркнули, что включение понятия «стратегическая взаимосвязанность» в общую концепцию двусторонних отношений имеет важное значение, отражая долгосрочное видение и твёрдую политическую приверженность высшего руководства двух партий и государств дальнейшему развитию особых отношений между Вьетнамом и Лаосом в новых условиях.

Поздравив стороны с успешными результатами переговоров двух премьер-министров и сотрудничества между правительствами двух стран, Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что, опираясь на особый характер двусторонних отношений, Национальные собрания Вьетнама и Лаоса активно реализуют достигнутые договорённости в различных форматах сотрудничества. Стороны регулярно обмениваются делегациями, делятся опытом в сфере законотворчества, высшего парламентского контроля и совместного мониторинга реализации соглашений и ключевых совместных проектов.

На перспективу стороны договорились продолжать укреплять политическое доверие, поддерживать визиты и контакты на высшем и других уровнях по партийной, государственной, парламентской линиям, а также через народную дипломатию. Особое внимание будет уделено развитию профессионального взаимодействия и обмену опытом между Советом по делам национальностей, профильными комитетами и парламентскими группами дружбы двух стран в области законотворческой деятельности, парламентского контроля и принятия решений по важнейшим вопросам государственного развития.

Стороны также подтвердили готовность продолжать взаимную поддержку на региональных и международных парламентских площадках, таких как Межпарламентская ассамблея АСЕАН (АИПА), Межпарламентский союз (МПС) и Парламентская ассамблея Франкофонии (APF), в целях защиты общих интересов двух стран и региона. Председатель НС Вьетнама подчеркнул, что НС Вьетнама будет тесно взаимодействовать с НС Лаоса для формирования прочной правовой базы и максимальной поддержки правительств двух стран в реализации согласованных программ сотрудничества.

Помимо парламентского взаимодействия, Чан Тхань Ман и Сонексай Сипхандон уделили значительное внимание обсуждению мер по развитию торгово-экономического сотрудничества, которое должно соответствовать высокому уровню политических отношений между двумя странами. Стороны договорились сосредоточить усилия на устранении существующих трудностей и ускорении реализации проектов в области транспортной, энергетической, торговой и инвестиционной инфраструктуры, включая строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий, обеспечивающих выход к морю.

Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности компаний двух стран в таких сферах, как чистая энергетика, высокотехнологичное сельское хозяйство и приграничная торговля.

Стороны также договорились тесно координировать подготовку и проведение мероприятий, посвящённых 65-летию установления дипломатических отношений и 50-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом в 2027 году. Эти мероприятия призваны широко популяризировать традиции дружбы и особой солидарности между двумя народами, особенно среди молодого поколения.

Премьер-министр Лаоса подтвердил, что Правительство Лаоса будет тесно взаимодействовать с Национальным собранием Лаоса и соответствующими органами Вьетнама, прежде всего с Правительством Вьетнама и Премьер-министром Ле Минь Хынгом, для координации работы профильных министерств и ведомств двух стран по эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также итогов 48-го заседания Межправительственного комитета Вьетнама и Лаоса.

По его словам, это будет способствовать обеспечению практических выгод для народов двух стран и дальнейшему укреплению отношений между Лаосом и Вьетнамом, которые будут оставаться вечно зелёными и прочными на все времена.

ИЖВ/ВИА

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