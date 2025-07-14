НОВОСТИ
Национальные парки Вьетнама и Лаоса признаны трансграничным объектом всемирного наследия
Решение было принято в ходе 47-й сессии комитета, проходившей в Париже, Франция.
После корректировки объект всемирного природного наследия получил официальное название «Национальный парк Фонгня - Кебанг и Национальный парк Хин Нам Но».
Совместное досье на номинацию было представлено правительствами Вьетнама и Лаоса в ЮНЕСКО в феврале 2024 года.
Во Вьетнаме сейчас находится девять объектов всемирного наследия. Среди них два межпровинциальных объекта - бухта Халонг - архипелаг Катба (провинция Куангнинь и город Хайфон), а также комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон, Киепбак (провинции Куангнинь, Бакгнинь и Хайфон).
Это первый трансграничный объект всемирного наследия во Вьетнаме. Ожидается, что он послужит образцом для управления трансграничным наследием и позволит стране поделиться практическим опытом в реализации Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия.
Объект также является символом тесного сотрудничества в области культурного наследия между Вьетнамом и Лаосом, способствуя укреплению давней дружбы и солидарности между двумя соседними странами.