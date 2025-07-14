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Национальные парки Вьетнама и Лаоса признаны трансграничным объектом всемирного наследия

Национальные парки Вьетнама и Лаоса признаны трансграничным объектом всемирного наследия Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 13 июля одобрил расширение объекта всемирного природного наследия - национального парка Фонгня - Кебанг во вьетнамской провинции Куангчи - за счет включения в него национального парка Хин Нам Но в лаосской провинции Кхаммуан.

Решение было принято в ходе 47-й сессии комитета, проходившей в Париже, Франция.

После корректировки объект всемирного природного наследия получил официальное название «Национальный парк Фонгня - Кебанг и Национальный парк Хин Нам Но».

Совместное досье на номинацию было представлено правительствами Вьетнама и Лаоса в ЮНЕСКО в феврале 2024 года.

Во Вьетнаме сейчас находится девять объектов всемирного наследия. Среди них два межпровинциальных объекта - бухта Халонг - архипелаг Катба (провинция Куангнинь и город Хайфон), а также комплекс памятников и ландшафтов Йенты - Виньнгием - Коншон, Киепбак (провинции Куангнинь, Бакгнинь и Хайфон).

Это первый трансграничный объект всемирного наследия во Вьетнаме. Ожидается, что он послужит образцом для управления трансграничным наследием и позволит стране поделиться практическим опытом в реализации Конвенции ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия.

Объект также является символом тесного сотрудничества в области культурного наследия между Вьетнамом и Лаосом, способствуя укреплению давней дружбы и солидарности между двумя соседними странами.

ВИА/ИЖВ

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