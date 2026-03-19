Национальные доменные имена «.vn» на первом аукционе превысили стартовую цену более чем в 20 раз уже в первый день

Фото: ВИА

По информации Вьетнамского интернет-центра (Министерство науки и технологий), на первом аукционе национальных доменных имён «.vn», состоявшемся 18 марта, 16 из 18 доменов были успешно проданы. В течение двух последующих дней — 19 и 20 марта — аукцион продолжится с выставлением по 16 доменных имён в день.

Стартовая цена составляла 10 млн донгов за домен без учёта налога на добавленную стоимость, а также без учёта других налогов, сборов и возможных дополнительных расходов. Максимальная цена продажи достигла 217 млн донгов, минимальная — осталась на уровне стартовой цены в 10 млн донгов. Наибольшее количество ставок по одному домену составило 85.

Проведение аукциона осуществлялось в строгом соответствии с действующим законодательством, с обеспечением принципов открытости, прозрачности, равенства и честной конкуренции. Это предоставляет предприятиям, инвесторам, организациям и частным лицам возможность получить доступ и владеть ценными цифровыми активами, способствуя повышению уровня бренда, укреплению позиций и увеличению стоимости в цифровой среде. Событие также ознаменовало начало эффективного использования ценных доменных ресурсов, способствуя развитию цифровой экономики во Вьетнаме.

По данным Вьетнамского интернет-центра, двухсимвольные домены в национальной доменной зоне «.vn» являются особым ресурсом с ограниченным количеством, компактной структурой, лёгкостью запоминания и высокой ценностью для маркетинга. В список аукциона вошло множество значимых доменных имён, распределённых по нескольким основным группам.

Первая группа связана с крупными брендами или их аббревиатурами, такими как mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, имеющими высокую ценность для защиты и развития цифровых бренд-активов.

Вторая группа отражает отраслевую принадлежность, например ot.vn (автомобили), dd.vn (мобильные устройства), fa.vn (финансы), gc.vn (гольф), ex.vn (экспорт-импорт) и другие, подходящие для построения отраслевых брендов.

Третья группа связана с социальными и культурными трендами цифровой среды, такими как 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn, обладающими высоким потенциалом распространения.

Кроме того, ультракороткие буквенно-цифровые домены, такие как p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn, имеют современный характер, подходят для технологической сферы и обладают долгосрочным инвестиционным потенциалом.

Это первый случай проведения аукциона национальных доменных имён «.vn» в два этапа: первый — в марте, второй — в июне. Первый этап проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 марта — с выставлением на онлайн-аукцион 50 двухсимвольных доменных имён «.vn».