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Национальное собрание 8 июня примет резолюцию о программе надзора на 2024 год
Депутаты Национального собрания (НС) 15-го созыва 8 июня в ходе текущего пятого пленарного заседания должны задать вопросы членам кабинета министров и утвердить резолюцию о программе надзора НС на 2024 год.
Министр транспорта и заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай ответят на вопрос депутатов, касающийся транспортных вопросов.
Повестка дня на 8 июня также включает обсуждение проекта резолюции НС о пилотном внедрении ряда специальных механизмов и политик для развития Хошимина. Проект резолюции включает в себя семь групп механизмов и стратегий с 44 конкретными положениями.
Согласно предложению правительства, если город сможет увеличить свои инвестиции в развитие из местного бюджета для своих среднесрочных государственных инвестиций, городу будет разрешено заранее выделять средства на новые проекты или добавлять инвестиции в свой среднесрочный инвестиционный план, закладывая основу для ежегодного распределения и отчета перед правительством НС на сессии в конце года.
Также будет разрешено использовать государственный инвестиционный капитал из местного бюджета через Вьетнамский банк социальной политики для предоставления кредитов на сокращение бедности и обеспечение занятости.
Правительство предложило пилотную модель городского развития транспортно-ориентированного развития с использованием государственных инвестиционных средств из муниципального бюджета.