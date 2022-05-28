Национальное Собрание рассмотрит три законопроекта 27 мая. Фото: ВИА

Национальное Собрание рассмотрит три законопроекта 27 мая в соответствии с программой работы третьей сессии законодательного органа.

Утром министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча представит законопроект о внедрении демократии на низовом уровне. Оценку законопроекта представит председатель Юридического комитета НС Хоанг Тхань Тунг.

Проект закона об осуществлении демократии на низовом уровне, состоящий из 7 глав и 74 статей, направлен на обеспечение того, чтобы государственная власть принадлежала народу, а также на дальнейшее подтверждение характера вьетнамского государства как правового социалистического государства народа, построенного народом и для народа.

Отчет о корректировках, внесенных в проект закона о соревнованиях и вознаграждениях (доработанный), также будет представлен в Национальное Собрание, а спорные вопросы, связанные с законопроектом, будут вынесены на обсуждение.

Во второй половине дня проект пересмотренного закона о предотвращении домашнего насилия и борьбе с ним вместе с отчетом об оценке законопроекта будет представлен в Национальное Собрание.

Проект пересмотренного закона о предупреждении и борьбе с насилием в семье, представленный на эту сессию НС, состоит из 6 глав и 62 статей, что на 16 статей больше, чем в действующем законе. Он включает в себя корректировку и дополнение 42 статей действующего закона, а также 17 совершенно новых статей, при этом три статьи действующего закона были сокращены.

Кроме того, в НС будут представлены последние изменения, внесенные в проект закона о страховом деле, согласно которым законопроект состоит из 7 глав и 154 статей, что на 1 главу и 3 статьи меньше по сравнению с проектом до доработки.



