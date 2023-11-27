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Национальное собрание примет пять законов на этой неделе
Резолюции касаются пилотирования некоторых специальных механизмов и политик в области инвестиций в строительство объектов дорожного движения, применения дополнительного налога на прибыль организаций в соответствии с правилами предотвращения размывания мировой налоговой базы, результатов тематических проверок выполнения резолюций законодательного органа о национальных целевых программах и мероприятиях в форме вопросов и ответов, и резолюции шестой сессии.
27 ноября законодатели также рассмотрят проект пересмотренного Закона о столице и отчеты правительства о предварительном рассмотрении пилотной модели городского управления в Ханое и центральном городе Дананг, а также о трехлетнем внедрении модели в Хошимине.
Во второй половине дня они тщательно изучат проект измененного закона об архивах.