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НОВОСТИ

Национальное собрание примет пять законов на этой неделе

В последние дни работы шестой сессии Национального cобрания (НС), которая проходит 27-29 ноября, планируется провести голосование по принятию ряда законов и резолюций.
  На рабочем заседании НС. Фото: ВИA  
Это Закон об идентификации граждан, Жилищный закон (с поправками), Закон о водных ресурсах (с поправками), Закон в сфере недвижимости (с поправками) и Закон «О силах, участвующих в обеспечении безопасности и порядка на низовом уровне», первые три из которых, как ожидается, будут приняты 27 ноября.

Резолюции касаются пилотирования некоторых специальных механизмов и политик в области инвестиций в строительство объектов дорожного движения, применения дополнительного налога на прибыль организаций в соответствии с правилами предотвращения размывания мировой налоговой базы, результатов тематических проверок выполнения резолюций законодательного органа о национальных целевых программах и мероприятиях в форме вопросов и ответов, и резолюции шестой сессии.

27 ноября законодатели также рассмотрят проект пересмотренного Закона о столице и отчеты правительства о предварительном рассмотрении пилотной модели городского управления в Ханое и центральном городе Дананг, а также о трехлетнем внедрении модели в Хошимине.

Во второй половине дня они тщательно изучат проект измененного закона об архивах.

ВИА/ИЖВ

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