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Национальное собрание примет две резолюции 10 ноября
В первой половине дня будут рассмотрены предложения и отчеты о проверке законопроекта «О дорожном движении» и законопроекта «О порядке и безопасности дорожного движения», а также резолюция о применении дополнительного корпоративного подоходного налога (CIT) в рамках мер по борьбе с размыванием мировой налоговой базы.
Затем они обсудят документы в группах.
Во второй половине дня законодатели тщательно рассмотрят проект Закона о столице (пересмотренный) и проект измененного закона об архивах.