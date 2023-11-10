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НОВОСТИ

Национальное собрание примет две резолюции 10 ноября

10 ноября в рамках продолжающейся шестой сессии Национального cобрания (НС) 15-го созыва законодатели проголосуют за принятие двух резолюций.
  На рабочем заседании НС. Фото: ВИA  
Резолюции касаются сметы государственного бюджета на 2024 год и плана распределения средств центрального бюджета на этот год.

В первой половине дня будут рассмотрены предложения и отчеты о проверке законопроекта «О дорожном движении» и законопроекта «О порядке и безопасности дорожного движения», а также резолюция о применении дополнительного корпоративного подоходного налога (CIT) в рамках мер по борьбе с размыванием мировой налоговой базы.

Затем они обсудят документы в группах.

Во второй половине дня законодатели тщательно рассмотрят проект Закона о столице (пересмотренный) и проект измененного закона об архивах.

ВИА/ИЖВ

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