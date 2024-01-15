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Национальное собрание открывает пятую внеочередную сессию

15 января Национальное собрание (НС) 15-го созыва начало пятую внеочередную сессию в здании НС в Ханое в присутствии генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга, президента государства Во Ван Тхыонга, премьер-министра Фам Мин Тьиня, председателя НС Выонг Динь Хюэ и многих руководителей .
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, президент государства Во Ван Тхыонг, премьер-министр Фам Минь Тьинь на пятой внеочередной сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИA  
Открытие сессии транслировалось в прямом эфире по Вьетнамскому телевидению, радио «Голос Вьетнама» и телевизионному каналу законодательного органа.

На этой внеочередной сессии депутаты НС рассмотрят и примут проект пересмотренного закона о земле и проект пересмотренного закона о кредитных учреждениях.

Пересмотренный закон о земле состоит из 16 глав и 260 статей, при этом из закона, представленного на шестой сессии, были исключены пять статей и внесены изменения в 250 статей. Пересмотренный закон о кредитных учреждениях состоит из 15 глав и 210 статей, при этом из закона, представленного на предыдущей сессии, были исключены четыре статьи, дополнены 11 статей и внесены изменения в ряд других.

Депутаты рассмотрят проект резолюции о ряде специальных механизмов и политик для устранения узких мест с целью ускорения реализации национальных целевых программ. Кроме того, они внимательно изучат дополнение капитала среднесрочного плана государственных инвестиций капиталом центрального бюджета на период 2021-2025 годов из общего резервного источника, а также дополнение капитала среднесрочного плана государственных инвестиций в электроэнергетику Вьетнама из резервного источника среднесрочного плана государственных инвестиций.

Внеочередная сессия завершится 18 января, а 17 января будет объявлен перерыв для того, чтобы компетентные органы могли доработать и дополнить законопроекты и резолюции.

ВИА/ИЖВ

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