НОВОСТИ
Национальное собрание открывает пятую внеочередную сессию
На этой внеочередной сессии депутаты НС рассмотрят и примут проект пересмотренного закона о земле и проект пересмотренного закона о кредитных учреждениях.
Пересмотренный закон о земле состоит из 16 глав и 260 статей, при этом из закона, представленного на шестой сессии, были исключены пять статей и внесены изменения в 250 статей. Пересмотренный закон о кредитных учреждениях состоит из 15 глав и 210 статей, при этом из закона, представленного на предыдущей сессии, были исключены четыре статьи, дополнены 11 статей и внесены изменения в ряд других.
Депутаты рассмотрят проект резолюции о ряде специальных механизмов и политик для устранения узких мест с целью ускорения реализации национальных целевых программ. Кроме того, они внимательно изучат дополнение капитала среднесрочного плана государственных инвестиций капиталом центрального бюджета на период 2021-2025 годов из общего резервного источника, а также дополнение капитала среднесрочного плана государственных инвестиций в электроэнергетику Вьетнама из резервного источника среднесрочного плана государственных инвестиций.
Внеочередная сессия завершится 18 января, а 17 января будет объявлен перерыв для того, чтобы компетентные органы могли доработать и дополнить законопроекты и резолюции.