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Национальное Собрание обсуждает социально-экономическое развитие

Весь рабочий день 31-го мая Национальное Собрание (НС) обсуждает в зале ряд вопросов, в том числе дополнительной оценки результатов реализации плана социально-экономического развития и государственного бюджета на 2022 год.
  Фото для иллюстрации. (Источник: baochinhphu.vn)  
Согласно программе 5-й сессии, в течение всего дня 31 мая Национальное Собрание обсуждает в зале дополнительной оценки итогов реализации плана социально-экономического развития и государственного бюджета в 2022 году; выполнение плана социально-экономического развития и государственного бюджета в первые месяцы 2023 года.

Согласно отчету Правительства, социально-экономическая ситуация в последние месяцы года продолжала восстанавливаться. В очень сложных условиях удалось стабилизировать макроэкономику, контролировать инфляцию, способствовать росту и обеспечивать основные балансы экономики, выполнить и перевыполнить 13/15 запланированных показателей.

В котором многие показатели были лучше, чем сообщалось Национальному собранию, например: ВВП в 2022 году увеличился на 8,02% (сообщено на уровне 8%); ВВП на душу населения достиг 4.109 долларов США (сообщено 4.075 долларов США); средний индекс потребительских цен увеличился на 3,15% (сообщено 4%); доходы государственного бюджета достигли 1,8155 квадриллиона донгов, что превысило отчетный показатель на 201,4 трлн донгов (рост на 12,5%).

Общий экспортный оборот достиг 371,3 млрд долларов США (сообщено 368 млрд долларов США); положительное сальдо торгового баланса достигло более 12,4 млрд долларов США (1 млрд долларов США). Общая сумма капиталовложений достигла 3,2198 квадриллиона донгов (выше на 18,3 трлн донгов); реализованный иностранный инвестиционный капитал достиг 22,4 млрд долларов США, увеличившись на 13,5% (6,4-11,5%).

Государственный, правительственный долг и внешний долг страны продолжали снижаться и находятся в безопасных пределах (государственный долг составил 38% ВВП, правительственный долг – 34,7% ВВП, внешний долг – 36,8% ВВП).

В отчете Правительства четко показано, что макроэкономика в основном стабильна, инфляция контролируется, поддерживается рост, обеспечивается стабилизация основных балансов.

В очень сложных условиях ВВП в первом квартале все еще сохранял темпы роста, но не высокие, составившие всего 3,32% по сравнению с тем же периодом. Индекс потребительских цен (ИПЦ) имел тенденцию к снижению, средний рост составил 3,84% за 4 месяца.

Валютный, кредитный и валютный рынки в основном стабильны; процентные ставки продолжили снижаться, при этом средняя процентная ставка по кредитам снизилась на 0,7% по сравнению с концом 2022 года.

Доходы государственного бюджета за 4 месяца оцениваются в 632,5 трлн донгов, что составляет 39% от годовой оценки; положительное сальдо торгового баланса в размере 7,56 млрд долларов США (за аналогичный период прошлого года - 2,25 млрд долларов США). Освоение государственного инвестиционного капитала увеличилось на 15 трлн донгов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако в отчете правительства говорится, что рост ВВП в первом квартале 2023 года (3,32%) был ниже, чем за тот же период (5,03%), реализация некоторых политик трех национальных целевых программ и политики снижения ставки на 2% в рамках программы социально-экономического подъема и развития шла медленно.

Решительно и эффективно реализовать программу социально-экономического подъема и развития; фокус на драйверах роста (потребление, инвестиции, экспорт); эффективно использовать возможности и создать новое пространство развития, определенное Правительством в качестве основной задачи в ближайшее время.

ИЖВ/ВИА

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