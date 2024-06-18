Национальное собрание обсуждает проект закона о фармацевтике и проект закона о культурном наследии

Обзор седьмой сессии НС. Фото: ВИA

Законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о фармацевтике состоит из трех статей, которые пересматривают и дополняют 44 статьи в восьми главах из 116 статей в 14 главах Закона о фармацевтике 2016 года.

В частности, законопроект добавляет в Закон о фармацевтике 2016 года некоторые специальные положения, которые были одобрены НС, его Постоянным комитетом и правительством для обеспечения лекарств и вакцин, служащих профилактикой и лечением заболеваний в период COVID-19, обеспечивая тем самым стабильность в случае возникновения пандемии.



Он также дополняет некоторые положения, направленные на ускорение развития фармацевтической промышленности, с целью дополнения соответствующей и прорывной политики по привлечению инвестиций, дальнейшего продвижения исследований и производства лекарственных ингредиентов, получения технологий для производства высокотехнологичных лекарств, биотехнологических препаратов и специализированных методов лечения, и особенно исследований.

Кроме того, законопроект содержит некоторые положения, связанные с административной реформой и управлением ценами на лекарства.



Между тем, проект закона о культурном наследии (пересмотренный) состоит из девяти глав и 102 статей, что на две главы и 29 статей больше, чем в текущей версии. Он посвящен трем основным вопросам, в том числе политике по завершению разработки нормативных актов по сохранению и продвижению ценностей культурного наследия, а также привлечению ресурсов для этой работы.