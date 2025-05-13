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Национальное собрание обсуждает проект Закона о науке, технологиях и инновациях
Далее Национальное собрание заслушало Доклад с разъяснениями, результатами сбора мнений и редакционными правками проекта Закона об управлении и инвестировании государственного капитала в предприятия, а также провело обсуждение оставшихся спорных положений данного законопроекта.
Во второй половине дня, в ходе пленарного заседания, депутаты заслушали Доклад об оценке проекта Резолюции Национального собрания о продлении срока действия освобождения от налога на использование сельскохозяйственных земель, установленного Резолюцией № 55/2010/QH12, с поправками, внесёнными Резолюциями № 28/2016/QH14 и № 107/2020/QH14.
Кроме того, депутаты заслушали Доклад об оценке проекта Резолюции Национального собрания о снижении налога на добавленную стоимость, а также обсудили проект Закона о науке, технологиях и инновациях.