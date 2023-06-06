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Национальное собрание начинает сессию вопросов и ответов 6 июня
В первой половине дня депутаты Национального собрания зададут вопросы министру труда, по делам инвалидов и социальным вопросам Дао Нгок Зунгу по вопросам, связанным с человеческими ресурсами, планированием и реструктуризацией учреждений профессионального обучения, мерами по облегчению трудностей в создании рабочих мест в текущий период и решений по устранению недостатков в системе социального страхования.
Вместе с чиновником заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха и министры финансов, планирования и инвестиций, образования, подготовки кадров и внутренних дел также выступят в Национальном собрании с разъяснением соответствующих вопросов.
Во второй половине дня депутаты сосредоточат внимание на этнических вопросах и ответственности комитета НС по делам этнических меньшинств, который совместно с соответствующими министерствами и ведомствами координирует реализацию национальных целевых программ и политики по мобилизации ресурсов для развития регионов проживания этнических меньшинств, горных районов и регионов, сталкивающихся с трудными и крайне трудными задачами.
Вопросы также включают меры по устранению трудностей и препятствий в политике определения горных районов и районов проживания этнических меньшинств, а также урегулирование трудностей с земельными участками для жилья и сельскохозяйственными угодьями для общин этнических меньшинств, сводя таким образом к минимуму практику кочевания и обезлесение.
Министр, председатель комитета НС по делам национальных меньшинств ответит на вопросы депутатов. Тем временем заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг и главы министерств Планирования и инвестиций, Финансов, Внутренних дел, сельского хозяйства и развития сельских местностей и др. также присоединятся к заседанию, чтобы прояснить связанные с этим вопросы.