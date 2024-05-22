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Национальное собрание избрало То Лама Президентом Вьенама
Соответственно Национальное собрание постановило, что То Лам, член Политбюро, министр общественной безопасности, депутат НС 15-го созыва, будет занимать должность Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 гг. Резолюция вступает в силу с момента ее принятия НС. Председатель НС Чан Тхань Ман председательствовал на голосовании по утверждению Резолюции об избрании Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 годов с помощью электронной системы.
Результаты голосования: «За» проголосовали 472 из 473 присутствующих депутатов, что составляет 96,92% от общего числа депутатов, НС приняло Резолюцию об избрании То Лама на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021 гг..