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Национальное собрание избрало То Лама Президентом Вьенама

В первой половине дня 22 мая, продолжая кадровую работу на 7-й сессии, Национальное собрание (НС) под председательством Председателя НС Чан Тхань Мана избрало То Лама Президентом Социалистической Республики Вьетнам.
  Новоизбранный президент государства То Лам принимает присягу 22 мая. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь НС, заведующий канцелярией НС Буй Ван Кыонг представил проект резолюции об избрании То Лама на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 гг.

Соответственно Национальное собрание постановило, что То Лам, член Политбюро, министр общественной безопасности, депутат НС 15-го созыва, будет занимать должность Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 гг. Резолюция вступает в силу с момента ее принятия НС. Председатель НС Чан Тхань Ман председательствовал на голосовании по утверждению Резолюции об избрании Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021-2026 годов с помощью электронной системы.

Результаты голосования: «За» проголосовали 472 из 473 присутствующих депутатов, что составляет 96,92% от общего числа депутатов, НС приняло Резолюцию об избрании То Лама на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021 гг..

ВИА/ИЖВ

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