Национальное собрание Вьетнама приняло резолюцию о внесении изменений и дополнений в ряд статей Конституции

Резолюция о внесении поправок в конституцию гласит, что административные единицы районного уровня по всей стране прекратят свою деятельность 1 июля 2025 года, предусматривая при этом несколько переходных положений.

Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Хак Динь назвал резолюцию исторической вехой, знаменующей начало масштабной институциональной реформы и закладывающей конституционную основу для более компактной и эффективной политической системы. Он подчеркнул, что это заложит основу для построения мощного и процветающего Вьетнама, где его граждане будут жить в счастье.

На утреннем заседании законодатели намерены проголосовать по Закону об учителях, пересмотренному Закону о занятости населения и Закону о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о рекламе. После этого НС выслушает дополнительное предложение и отчет о проверке, касающиеся изменений в Законе о железной дороге.

На утреннем заседании значительное внимание будет уделено проекту резолюции НС об освобождении от платы за обучение детей дошкольного возраста, учащихся начальной, средней и старшей школы, а также учащихся общеобразовательных программ в рамках национальной системы образования. Кроме того, на нем будет обсуждаться резолюция об универсализации дошкольного образования для детей в возрасте от трех до пяти лет.

Согласно предложению правительства, резолюция о дошкольном образовании призвана реализовать ключевые директивы Политбюро и Центрального комитета партии 13-го созыва о реформе социальной политики и повышении качества образования. Оно также направлено на создание правовой базы, обеспечивающей более широкие инвестиции и поддержку дошкольного образования и способствующей реализации прав детей.

Правительство взяло на себя обязательство обеспечить финансовые ресурсы для обеспечения всеобщего дошкольного образования для детей в возрасте от трех до пяти лет. Ассигнования из государственного бюджета дополнят существующие 20% от общих расходов на образование и профессиональную подготовку, предусмотренных Законом об образовании, за счет социального образовательного капитала и других законных источников финансирования.