Национальная цифровая трансформация: прорывы в институтах, инфраструктуре
Четкое определение стратегических задач
Министерство науки и технологий сообщило, что в начале 2025 года цифровая трансформация ускорилась. Ключевые прорывные цели и решения были определены на заседании Национального комитета по цифровой трансформации под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня, посвященном обзору итогов 2024 года и ориентировочной работе на 2025 год. Они были подкреплены на заседаниях правительственного руководящего комитета по развитию науки, технологий и цифровой трансформации и в рамках проекта по разработке приложений для обработки данных о населении, электронной идентификации и аутентификации (проект 06) на 2022-2025 годы с перспективой до 2030 года.
Важной вехой является внедрение системы мониторинга и оценки выполнения резолюции Правительства 71/NQ-CP от 1 апреля 2025 года, обновляющего программу действий Правительства в соответствии с резолюцией Политбюро 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года. Эта система облегчает управление данными в режиме реального времени, получая отзывы, петиции и инициативы.
Государственные онлайн-сервисы были усовершенствованы, и в июне 39,51% заявлений были полностью обработаны онлайн. Из них более 51% были поданы в министерствах и секторах, в то время как только 15% были поданы на местном уровне, что свидетельствует о значительном отставании от целевого показателя в 80%, установленного на этот год.
Количество транзакций через Национальную платформу интеграции и обмена данными достигло примерно 630 миллионов, что составляет 73% от годового плана. Доля взрослых, имеющих персональные цифровые или электронные подписи, достигла 35,48%, при этом было выдано около 20 миллионов сертификатов. Общий доход Национального центра цифровой аутентификации составил 31,3 миллиарда донгов (1,19 миллиона долларов США), что принесло в государственный бюджет 4,7 миллиарда донгов.
Министерство также выпустило государственную платформу цифровой архитектуры версии 4.0, запустило бесплатную открытую онлайн-платформу для обучения и представило юридические предложения, включая Закон о цифровой трансформации, указы о национальных базах данных и надежных цифровых сервисах.
Однако, по данным министерства, сохраняются проблемы, связанные с некачественными онлайновыми государственными услугами, фрагментарным обменом данными и отсталой правовой базой.
Прорывы от институтов к цифровой инфраструктуре
Основываясь на своих достижениях, министерство определило три ключевые задачи на вторую половину этого года, включая совершенствование институциональной базы, продвижение цифровых платформ и повышение качества государственных услуг. В настоящее время разрабатывается проект Закона о цифровой трансформации для представления на 10-й сессии Национального собрания 15-го созыва, направленный на объединение усилий министерств в области цифровых технологий и формирование всеобъемлющей цифровой архитектуры.
По словам министра Нгуен Мань Хунга, закон определяет роль государства в продвижении цифровой трансформации. Он закладывает основу для управления цифровыми данными, создания институциональных рамок для цифровых платформ и услуг, обеспечения финансовых ресурсов, укрепления цифровой культуры и развития людских ресурсов и цифровых навыков. Примечательно, что закон вводит понятие "цифрового языка" в качестве третьего языка наряду с вьетнамским, который сохраняет национальную идентичность, и английским, который обеспечивает глобальную интеграцию. Цель состоит в том, чтобы каждый гражданин Вьетнама свободно владел всеми тремя языками. Закон также охватывает управление рисками, кибербезопасность и мониторинг цифровой трансформации.
Устраняя пробелы в инфраструктуре, телекоммуникационные компании должны завершить покрытие мобильной связью 238 деревень, в которых есть электричество, к концу августа. В 117 деревнях, оставшихся без электричества, скоординированные усилия с Министерством промышленности, торговли и электроэнергетики Вьетнама направлены на синхронизацию инфраструктуры к концу ноября.
Чтобы ускорить внедрение технологии 5G, министерство намерено установить 68 457 станций 5G к концу 2025 года. Это обеспечит 57,5%-ный охват существующей сети 4G и достигнет 90%-ного охвата населения, чтобы к 2030 году достичь 99%-ного охвата. Кроме того, как только предприятия завершат регистрацию, начнется лицензирование и пилотное обслуживание спутников на низкой околоземной орбите (LEO) с целью их коммерческого внедрения в четвертом квартале 2025 года.
В настоящее время осуществляется поддержка строительства принадлежащего государству международного подводного оптического кабеля до Сингапура, и ожидается, что в начале 2026 года будут достигнуты соглашения. К концу 2025 года планируется получить лицензию по крайней мере на один новый подводный кабель. В августе будет запущен наземный кабель VSTN (Вьетнам-Лаос-Таиланд-Сингапур), который первоначально будет обеспечивать скорость 2 Тбит/с, а затем может быть расширен до 12 Тбит/с.
В этом месяце министерство завершает разработку Национальной структуры цифровой архитектуры, которая обеспечит бесперебойную связь между партиями, государством и общественно-политическими организациями в соответствии с принципами управления от центрального до общинного уровней. Кроме того, министерство координировало свои действия с Министерством финансов для руководства местными органами власти в вопросах создания и эксплуатации интеллектуальных операционных центров (IOCs).
Что касается онлайн-государственных услуг, то министерство совместно с Министерством общественной безопасности, Правительственным аппаратом и местными органами власти пересмотрело, реструктурировало и оцифровало все административные процедуры, выполняемые в двухуровневой системе местной администрации на Национальном портале государственных услуг, срок завершения которых установлен на январь 2026 года.
В городе Дананг будет запущен пилотный проект "Цифровой двойник" и "низкоуглеродное экономическое развитие", который планируется завершить к концу декабря.
Министерство также разработает Национальную структуру экономики данных для развития первичных и вторичных рынков данных для цифровой экономики и общества, реализация которого намечена на конец этого месяца. Кроме того, к концу октября будет усовершенствована схема цифровой трансформации для малых и средних предприятий, домашних хозяйств и кооперативов, включая усовершенствования платформы и поддержку экосистемы. Завершение проекта запланировано на конец октября.